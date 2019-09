5 telefoane atât de ieftine la eMAG, că le iei cu salariul minim pe economie

În aproape două luni, vom avea Black Friday. Până atunci, eMAG încă are prețuri mici la telefoane. Am căutat câteva modele pe care să le alegi acum și să nu regreți și, ei bine, am găsit.

Nimeni nu prea vrea să dea mult pe un telefon. Așa că te poți bucura de aceste prețuri mici de la eMAG pentru niște telefoane care își fac treaba. Sigur, nu se compară cu iPhone 11, dar nici prețul nu-i acolo.

5 telefoane ieftine la eMAG

Noua serie Galaxy A de la Samsung e fenomenală. Ai telefoane la orice nivel de preț și vestea mai bună e că funcționează foarte bine. De exemplu, Samsung Galaxy A30 are 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și generos, dar și cameră foto decentă. Îl găsești aici cu preț foarte mic.

Huawei P20 Lite are 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și camere foto care își fac treaba admirabil. eMAG îl are cu un super preț acum, ba chiar poți primi și-o husă de silicon la el. Îl găsești aici cu un preț de senzație.

Cel mai tare telefon din lista asta este Motorola Moto One Vision. eMAG tocmai l-a băgat în ofertă și e de senzație. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran cum n-ai mai văzut și cameră de 48 MP. Îl poți cumpăra de aici chiar cu reducere.

Xiaomi Redmi Note 7 e tipul acela de telefon care face mereu senzație prin preț și specificații. eMAG are versiunea cu 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un preț bestial. Aruncă o privire aici să vezi ce cumperi.

Nu în ultimul rând, nu poți ignora de la eMAG un Huawei Mate 20 Lite cu 64 GB spațiu de stocare, un ecran mai mult decât generos și un hardware foarte bun. Acest telefon a fost lansat în toamna lui 2018 și își mai face lejer treaba încă un an. E disponibil aici.