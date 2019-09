5 telefoane Apple mai bune decât iPhone 11 Pro, că sunt mai ieftine

Încă nu avem un preț pentru iPhone 11 Pro în România, dar estimările n-arată bine. Și probabil că vrei să treci de la Android, sau de la un iPhone mai vechi, la unul mai bun. Așa că am căutat alte telefoane Apple care și-ar face treaba onorabil, chiar dacă nu mai sunt cele mai noi. Da, singurul motiv pentru care sunt mai bune e prețul.

Dincolo de prețul mare pe care iPhone 11 Pro îl va avea în România, Apple a venit și cu o veste bună: păstrează la vânzare iPhone 8. Și dacă ai, și dacă vrei un așa model, asta e vestea bună, deoarece înseamnă că va fi actualizat cu iOS 14, cel puțin. Dincolo de acesta, sunt celelalte modele lansate în 2017 și 2018 care încă își fac treaba onorabil, dacă nu chiar excelent.

Alternative mai ieftine la iPhone 11 Pro, dar tot cu iOS

Din fericire, oferta pentru iPhone e mereu bogată. Poți găsi chiar un iPhone 6s, dacă ai ținut cumva la acel model. E și ultimul care are mufă pentru căști. Totuși, prima recomandare este iPhone 8. E mic, are ecran bun, o cameră foto care încă își face treaba și iOS 13 va fi disponibil pe acesta. Îl găsești aici, în România.

Cea mai ieftină și mai acceptabilă alternativă la iPhone 11 Pro este iPhone Xr. A fost lansat în urmă cu un an, are 64 GB spațiu de stocare, camera care beneficiază și de mod potret și Apple îl mai ține un an în portofoliul său. eMAG îl listează aici cu reducere.

Desigur, cea mai apropiată alegere este iPhone Xs. Singura diferență majoră, și evidentă, e lipsa camerei ultrawide. Dar poți supraviețui doar cu două. Totodată, telefonul e mai ieftin acum decât în urmă cu un an când a fost introdus. Dacă îl compari direct cu iPhone 11 Pro, e o oarecare economie de bani.

Evident că nu putea lipsi un iPhone X. Acest telefon are un preț mai bun acum, are același sistem Face ID eficient și ecran OLED. E o alternativă sănătoasă la iPhone 11 Pro.

Cel mai util compromis e să alegi un iPhone 8 Plus. Are două camere foto, are ecran de 6,5 inci Full HD (rezoluție mai bună decât Xr) și poate fi cumpărat într-o nuanță roșie superbă. Da, prețul e mai bun ca niciodată.