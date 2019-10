5 produse cu preț redus la eMAG pe care și Mihai Șora le-ar cumpăra

Evident, titlul e o glumă. Dar reducerile de la eMAG nu sunt. Așa că am adunat aici cinci produse pe care să le alegi, poate le alege și Mihai Șora, și să aștepți Black Friday ceva mai relaxat.

Mihai Șora e imaginea eMAG într-o nouă campanie de promovare. Așa că am stat un pic și-am meditat: ce ar alege el din magazin, dacă ar vrea să profite de libertatea de a-și cumpăra ceva online? Cred că am găsit câteva produse. Le-am ales de la resigilate, ca să te bucuri de prețuri mici și Mihai Șora să se ajungă cu pensia.

5 produse cu preț bun la resigilate eMAG

Mihai Șora are mulți fani pe Facebook. Așa că m-am gândit că i-ar trebui un telefon nou să țină pasul cu tot ce se întâmplă pe rețea. De la eMAG am ales un Samsung Galaxy S10 Plus cu 128 GB spațiu de stocare pentru pozele de la girafă și 8 GB memorie RAM ca să nu aștepte după telefon. Nu prea are timp de pierdut. Găsești telefonul aici.

Poate o combină frigorifică nu-i ceea ce caută Mihai Șora acum, dar la eMAG am găsit una excelentă. Și, până la urmă, ce să faci cu libertatea, dacă nu spargi bani pe lucruri de care n-ai nevoie? Iar combina asta are o capacitate de 505 litri, e clasa A++ de energie și arată extrem de premium. O găsești cu preț mai mici aici.

Mihai Șora pare un om informat. Așa că i-ar prinde bine un televizor ca el: smart. Am găsit un Samsung resigilat la eMAG. Are 125 centimetri în diagonală, are rezoluție 4K, mult mai bună pentru vârsta lui, și are acces chiar și la Netflix. E disponibil aici cu reducere.

După serile lungi de protest la girafă, poate că e timpul unei relaxări. Așa că am găsit un laptop de gaming. Un Acer Predator Helios 300 cu procesor Intel Core i7, ecran de 17,3 inci Full HD, 256 GB spațiu de stocare pe SSD și-o placă video dedicată. Are reducere mare aici.

În fine, e filosof, intelectual, om cu prestanță. Și, după cum ai văzut, se poartă ca atare. O mașină de spălat modernă îl ajută să întrețină acest stil. eMAG are una Beko, micuță, cu capacitate de șapte kilograme și 1.200 rotații, clasa energetică A+++ la un preț bun. E disponibilă aici.

Disclaimer: iRaportul lui Titus A. Technicus este o rubrică pamflet care tratează actualitatea într-o notă umoristică. Fiecare articol al acestei rubrici trebuie tratat ca atare.