Black Friday la eMAG: 5 telefoane Huawei de cumpărat acum

Ți-am pregătit listă cu produse Huawei de cumpărat de Black Friday de la eMAG. Le-am ales pe cele mai bune la preț excelent.

Huawei a devenit al doilea producător de telefoane din lume, depășind Apple în clasament. Asta nu s-a întâmplat din greșeală, ci pentru că chinezii au început să facă telefoane bune și pe care să le vândă la prețuri mai mici decât competiția.

Este Black Friday la eMAG și dacă ești în căutarea unui telefon Huawei mai jos ai câteva dintre recomandările noastre în materie de telefoane de la Huawei. eMAG aduce, de Black Friday, numeroase oferte, dar m-am gândit că ți-ar trebui un telefon nou.

Huawei Mate 20 Pro este cel mai nou telefon de la Huawei, dar și cel mai ambițios. Telefonul arată premium, are sticlă în față și pe spate, are marginile și colțurile rotunjite, este compact și plăcut de ținut în mână. Pe lângă faptul că arată bine, telefonul este și performant datorită procesorului Kirin 980, primul de 7 nanomilimetri pe un Android, iar acesta este însoțit de 6 GB memorie RAM și are 128 GB spațiu de stocare ce poate fi extins printr-un card de memorie (până la 256 GB). Nouă ne-a plăcut și poți citi totul despre acest telefon în review-ul nostru.

Găsești Huawei Mate 20 Pro la super preț de Black Friday la eMAG.

Dacă nu vrei varianta Pro atunci poți să mergi pe un Huawei Mate 20 Lite ce are un ecran cu o diagonală de 6,3 inci la o rezoluție FHD+. Are breton dacă îți place trendul asta, dacă nu poți să-l ascunzi din software. Spre deosebire de fratele mai mare, Mate 20 Lite are doi senzori foto pe spate, unul de 20 MP și unul de 2 MP, însă are inteligența artificială pentru recunoașterea de scene și îmbunătățirea fotografiilor.

Mate 20 Lite are un procesor Kirin 710, 4GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Nu în ultimul rând, telefonul are o baterie încăpătoare de 3750 de mAh.

E un moment excelent să cumperi Huawei Mate 20 Lite de la eMAG de Black Friday.

Dacă vrei un telefon Huawei performant, însă nu ții neapărat să ai cel mai recent model atunci poate ar fi cazul să te uiți la Huawei P20 Pro pe care-l găsești la eMAG aici. P20 Pro a fost primul telefon de pe piață care a introdus conceptul de trei camere pe spate care să te ajute să faci fotografii bune. Astfel ai la dispozișie un senzor de 40 MP, unul monocrom de 20 de MP și unul telefoto de 8 MP. Al doilea lucru pentru care ar trebui să te uiți la P20 Pro este frumusețea noului finisaj în gradient de culoare.

Nu în ultimul rând, P20 Pro este în continuare un telefon performant ce-ți va fi util în perioada următoare datorită procesorului Kirin 970, 6 GB memorie RAM și un spațiu de stocare de 128 GB. Este dotat cu inteligență artificială și are o baterie de 4000 mAh cce se încarcă rapid.

Huawei P20 Pro e la super preț la eMAG de Black Friday.

Honor 8X este un alt telefon al chinezilor de la Huawei, însă este vândut sub un alt brand, Honor. Honor 8X a venit recent în Europa și este genul de telefon de buget pe care ai vrea să-l ai pentru că are un procesor competent, Kirin 710, 4 sau 6 GB RAM, un ecran IPS de 6,5 inci cu o rezoluție Full HD+ și cu o baterie încăpătoare.

Camera foto e duală, cu un senzor principal de 20 de megapixeli și f/1.8. Alături de acesta e și o cameră secundară, de 2 megapixeli. Camera foto e capabilă să recunoască scene. Cea pentru selfie-uri are 16 megapixeli și f/2.0.

Tot din gama Honor poți să alegi Honor 10 dacă vrei un telefon mai mic. Acesta are o diagonală de 5,8 inci, ceea ce-l face mai ușor de ținut în mână, dar asta nu înseamnă că nu e la fel de puternic ca și telefoanele mai mare. Honor 10 are 4 GB memorie RAM, un spațiu de stocare de 128 GB (ce poate fi extins), iar totul este motorizat de procesorul dotat cu inteligență artificial Kirin 970.

Pe spate are un sistem dual de cameră format dintr-un senzor de 16 MP și unul de 24 MP, iar în față are o cameră de selfie de 24 MP.