Samsung „de lux” și alte telefoane cu reducere la PC Garage

PC Garage a avut campanie de Black Friday, dar, dacă n-ai prins, nu fi necăjit. Tot mai are niște super prețuri și niște telefoane bune de cumpărat. Uite lista cu recomandări.

Înainte de-a trece la telefoane, trebuie să știi că PC Garage are o super ofertă la un laptop performant. Se numește Lenovo Legion Y730 și are un procesor Intel Core i7 de cea mai nouă geenerație, 16 GB de memorie RAM și 1 TB de stocare alături de un SSD de 256 GB. Are și placă video, evident, un GTX 1050 Ti cu 4 GB de memorie. Îl găsești cu reducere aici și cu un pachet supriză.

Din ce mai listează PC Garage, telefonul care te-ar putea interesa este un Samsung Galaxy Note 9 cu procesorul Qualcomm Snapdragon. Acesta nu e disponibil oficial în România, e disponibil doar în China și Statele Unite ale Americii. Dacă voiai așa model, atunci ai ajuns bine: are reducere considerabilă și un pachet cu Bitdefender. Îl poți cumpăra de aici la preț redus.

La polul opus al prețului, PC Garage are și un Samsung Galaxy A6 din 2018. Acesta are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și o reducere bună. Îl prinzi la preț bun aici.

Dacă vrei un telefon Nokia, PC Garage a băgat în ofertă modelul 7.1 cu Android One. Acesta e disponibil și cu reducere de preț, deși abia a fost lansat. Are două camere foto, are 64 GB de stocare și 4 GB de memorie RAM. Cumperi acest telefon din oferta actuală.

Desigur că e la preț mai mic și un Pocophone F1 de la Xiaomi. Are hardware excelent, dar și un preț foarte bun. Acum e la reducere.

Dacă n-ai prins Samsung Galaxy S9 Plus la preț bun de la eMAG, același preț e și la PC Garage. Telefonul a fost anunțat la începutul anului, are două camere foto și un ecran imens. E disponibil cu reducere aici.