Samsung Galaxy J7, J5, J3 la Digi Mobil, Orange și alții: unde e mai ieftin

Seria Galaxy J se bucură de un succes foarte mare în România. Pe măsură ce ne pregătim de noile telefoane care să ducă gama în 2018, am căutat cât mai costă cele din 2017.

Galaxy J3 e telefonul care deschide gama. Implicit, are cel mai mic preț. Are un ecran de 5 inci HD, cu 16 GB spațiu de stocare și 2 GB de memorie RAM. Dispune de slot microSD pentru mărirea stocării până la 256 GB. Are o cameră principală de 13 megapixeli și una frontală de 5 MP. Are și o baterie de 2.400 mAh.

Galaxy J5 e soluția de mijloc. Are un ecran de 5,2 inci HD, cu 16 GB spațiu de stocare și 2 GB de memorie RAM. În unele regiuni se vinde în versiune Pro cu 32 GB stocare și 3 GB memorie RAM. În America de sud și Asia de sud-est există și versiune cu 32 GB spațiu de stocare. La noi nu. Are însă slot microSD pentru mărirea stocării până la 256 GB. Camera principală are 13 MP și cea frontală tot 13 MP. Bateria e de 3.000 mAh.

Galaxy J7 e modelul de top al seriei. Are un ecran de 5,5 inci full HD, cu 16 GB spațiu de stocare și 3 GB de memorie RAM. Are slot microSD de până la 256 GB. Camera principală are 13 MP și cea frontală tot 13 MP. Bateria e de 3.600 mAh.

Am căutat toate modelele la operatori din România – Digi Mobil, Orange, Vodafone și Telekom – și n-am găsit chiar la toți. Am trecut însă și prin lista eMAG și acolo ai atât Samsung Galaxy J3 (2017), cât și Samsung Galaxy J5 (2017) și Samsung Galaxy J7 (2017). Prețurile sunt rezonabile, dar la operatori te poți învârti de un abonament și un cost aproape inexistent pentru telefon.

Cât costă Galaxy J la Digi Mobil

Samsung Galaxy J7: nu e în ofertă.

Samsung Galaxy J5: 1.000 de lei. În rate, dai 41,5 lei pe lună timp de doi ani.

Samsung Galaxy J3: 800 de lei. În rate, dai 33 de lei pe lună.

Oferte pe care le ai la Orange

Samsung Galaxy J7: circa 1.130 de lei la liber. Dai 350 de lei cu abonament Orange Me 26.

Samsung Galaxy J5: 886 de lei la liber. Dai 322 lei dacă alegi cu abonament Orange Me 18.

Samsung Galaxy J3: 676 de lei la liber. Dai 136 lei cu abonament Orange Me 18.

Seria Galaxy J la Telekom

Samsung Galaxy J7: circa 1.200 de lei la liber. Dai 450 lei cu abonament Mobil 16.

Samsung Galaxy J5: 1.000 de lei la liber. Dai 300 lei dacă alegi cu abonament Mobil 16.

Samsung Galaxy J3: 750 de lei la liber. Dai 144 lei cu abonament Mobil 16.

Telefoanele Galaxy J la Vodafone

Samsung Galaxy J7: nu e în ofertă.

Samsung Galaxy J5: 930 de lei la liber. Cu abonament Red 18 e listat la 42 de lei, ofertă acum. Altfel, costă 322 de lei.

Samsung Galaxy J3: 811 lei la liber. Dai 182 lei la abonament Red 14. La fel ca la modelul de mai sus, și aceasta e ofertă limitată. Costă, în general, 415 lei.

Cu toate aceste cifre în față, cu toate ofertele de la operatori, e clar că dacă vrei un telefon din seria Galaxy J, mai bine alegi Orange. Sunt cele mai mici prețuri la liber. Dacă vrei abonament, mai bine alegi unul potrivit pentru preferințele și nevoile tale. Aici ți le-am prezentat pe cele recomandate de operatori, dar mereu poți obține o ofertă mai bună.