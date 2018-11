Samsung îți dă „de pomană”: ce trebuie să faci ca să pui mâna pe bani

Samsung a pregătit o campanie specială înainte de Crăciun. Vestea bună e că tu te alegi cu niște bani în plus. Tot ce trebuie să faci e să cumperi un telefon nou.

Samsung a lansat campania cash back. Astfel, între 26 noiembrie și 2 decembrie ai ocazia să pui mâna pe niște bani, dacă tot îți cumperi un telefon sau o tabletă nouă. Tot ce trebuie să faci e să cumperi de la magazin sau operator, cum ar fi de la eMAG sau Orange, și să urmezi câțiva pași simpli.

Produsele eligibile pentru campania Samsung sunt: Galaxy Note 9, Galaxy S9 și S9 Plus, dar și Galaxy Tab S4. După ce-ai cumpărat produsul în perioada asta, accesezi aplicația Samsung Members de pe noul produs și te înscrii în campanie. Completezi un formular și ai șansa să primești înapoi 450 de lei.

Produse Samsung pe care să le cumperi de la eMAG în campania cash back

Samsung Galaxy S9 Plus de 64 GB spațiu de stocare, are două camere și în ianuarie trece la Android Pie cu interfața One UI. E unul dintre telefoanele premium ale companiei. A fost anunțat în primăvară și încă se descurcă excelent. Îl poți cumpăra de la eMAG de aici.

A doua recomandare este Samsung Galaxy S9. Acest model are o singură cameră foto, dar același hardware (minus ecranul mai mic și doar 4 GB de memorie RAM). Va primi actualizarea la Android Pie și are un ecran AMOLED. Îl găsești la eMAG aici.

În fine, nu puteam omite Galaxy Note 9. E un telefon excelent și lejer concurează pentru top 3 cu orice smartphone la final de 2018. Are 128 GB spațiu de stocare, două camere foto și un ecran de 6,4 inci superb. Prețul e redus și îl poți cumpăra de la eMAG.

Ce mai trebuie să știi despre campania cash back prin care poți pune mâna pe 450 de lei e că, odată înregistrat în aplicația Samsung Members, completezi un formular și te înscrii pe-o listă. Primești 450 de lei, direct în contul bancar, dacă ești printre primii 1.500 de cumpărători contactați și validați.