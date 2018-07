Reduceri eMAG: ce să prinzi în noua campanie cu oferte bune

Poate că cel mai longeviv concept eMAG a fost Stock Busters. Ei bine, revine și sunt o mulțime de produse cu preț mai mic către care să te orientezi. Am făcut o listă aici, deloc exhaustivă.

Campania de reduceri de la eMAG se derulează între 17 și 19 iulie. Sunt produse din aproape toate categoriile, de la laptopuri la telefoane și bricolaj. Sigur, găsești și niște electrocasnice, dar și televizoare.

Reduceri eMAG la produse de care ai nevoie

Din produsele listate în Stock Busters am ales, în primul rând, un iPhone X. Are un preț mai mic în perioada asta și e, totuși, cel mai bun telefon al companiei. Are două camere foto, un ecran de 5,8 inci și un sistem nou de autentificare doar prin scanarea feței, fără amprentă. Îl găsești la preț bun pe site-ul eMAG.

Dacă ești în căutarea unui laptop foarte bun, atunci ar trebui să iei în calcul un ASUS ROG. Are un procesor Intel i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM și un spațiu de stocare de 1 TB. Are și placă video, e o Nvidia GeForce GTX 1050 cu 4 GB de memorie. Îl ai la preț bun pe site-ul eMAG.

Al doilea telefon care ar putea să te intereseze e un Samsung Galaxy S8 cu preț mai mic. Încă are specificații de top, un ecran de 5,8 inci, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spatiu de stocare. Camera foto e de 12 megapixeli. Îl ai disponibil aici.

Pentru gaming nu strică să te orientezi către un PC. În acest sens, de la Acer exista modelul GX-781 cu procesor Intel i3, 8 GB de memorie RAM, 1 TB de stocare și o placă video Nvidia GeForce 1050 2 GB. E negru cu roșu și arată superb. Îl găsești cu reducere de 12% la eMAG.

În fine, un ultim telefon: iPhone 8 de 64 GB, dar culoarea face toți banii. E modelul pe roșu, o ediție specială anunțată de Apple anul acesta. Altfel, e rezistent la apă, are o cameră de 12 megapixeli și sistem de autentificare prin scanarea amprentei. Are o reducere de 13% la eMAG.