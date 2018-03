Reduceri eMAG: iPhone-uri la prețuri bune

eMAG are câteva reduceri la telefoanele din gama iPhone, așa că dacă vrei să faci un upgrade sau să treci pe iOS, ai câteva recomandări.

iPhone X este modelul de top pe care l-a adus Apple pe piață în toamna lui 2017. Vine cu schimbări majore față de modelele precedente, iar asta se vede în primul rând la ecranul de 5,8 inci, cu crestătură și margini minime. Camera foto principală are doi senzori și este una dintre cele mai bune de pe piață. Smartphone-ul este cel cu varianta de 64 GB de stocare, alături de care ai 3 GB de memorie RAM și procesorul A11 Bionic. Poți găsi iPhone X între reducerile eMAG, AICI.

iPhone 7 a fost primul smartphone al companiei care beneficiază de un sistem de camere foto duale. Acestea filmează la rezoluție 4K și scot fotografii impecabile, dar nici camera de selfie-uri, cu senzor de 7MP, nu te va dezamăgi. Ecranul Retina, de 4,7 inci, îți oferă rezoluția de 1334 x 750 pixeli, dar și protecție la șocuri. Telefonul se bazează pe procesorul A10 Fusion și beneficiază și de standardul de protecție IP67. Mai multe detalii despre iPhone 7 găsești AICI.

iPhone SE e ceva mai vechi decât modelele anterioare, dar e o alegere bună dacă ești în căutarea unui telefon foarte compact. Diagonala ecranului este de 4 inci, ceea ce îl face foarte manevrabil. Ecranul de tip Retina display are rezoluția de 1136 x 640 pixeli și are înveliș oleofobic. Camera foto are senzorul de 12 megapixeli și poate filma 4K la 30fps, în timp ce camera secundară are 1,2MP. Telefonul se bazează pe procesorul A9 al celor de la Apple, în timp ce la capitolul RAM, te poți folosi de 2GB de memorie. Poți găsi iPhone SE AICI, în oferta eMAG.

Toate reducerile eMAG la telefoane iPhone sunt AICI.