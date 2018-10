Reduceri eMAG de Halloween: telefoane de luat la preț mic

eMAG derulează o campanie spectaculoasă de Halloween. Are reduceri, are o mulțime de produse și am ales câteva de care să fii interesat.

eMAG pregătește campania de Black Friday. Evenimentul va fi pe 16 noiembrie, dar până atunci încă are campanii cu produse la preț bun. De data asta am ales câteva telefoane care să te pregătească de Halloween.

Telefoane cu preț redus de Halloween la eMAG

Huawei P20 Lite e varianta de smartphone ieftină lansată de chinezi la început de primăvară. Telefonul oferă o performanță onorabilă, dat fiind un hardware mai slab, dar chiar și așa are 4 GB de memorie RAM și două camere foto. Îl găsești în oferta eMAG ca să-ți faci un cadou sau să-l iei pentru altcineva.

iPhone 8 e un telefon pe care nu îl poți ignora. Are același procesor ca iPhone X, are spaațiu de stocare de 64 GB, o cameră foto de 12 megapixeli foarte bună și poate fi încărcat wireless. Unde mai pui că prețul a și scăzut de când a fost lansat iPhone Xr. eMAG îl listează cu reducere.

Pocophone e o recomandare de compromis. Are un spațiu mare de stocare, 128 GB, 6 GB de memorie RAM și 6 inci de ecran Full HD+. E un fel de telefon minune lăudat de toată lumea. Poate că nu e cel mai bun, dar măcar îți oferă mult spațiu de stocare la preț mic. Ca raport între preț și performanță, face toți banii. Îl găsești cu preț bun la eMAG.

Samsung Galaxy S9 este ceea ce poate să ofere producătorul sud-coreean mai bun în acest moment fără să te coste la fel de mult ca Note 9. Are procesor Snapdragon 845 și 4 GB de memorie RAM, o cameră foto de 12 megapixeli și ecran cu raport de aspect de 18,5:9 și diagonală de 5,8 inci. În ianuarie vine și Android Pie ca actualizare. Telefonul poate fi cumpărat de la eMAG.