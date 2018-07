PlayStation Hits îți aduce cele mai bune jocuri de PS4 la preț mic, pentru totdeauna

Oficialii Sony au anunțat de curând lansarea programului PlayStation Hits. Prin acest sistem, cele mai bune jocuri de PlayStation 4 lansate de-a lungul anilor vor fi oferite într-un ambalaj nou, cu un preț mai mic.

Majoritatea jocurilor de PS4 au un preț de 250 – 300 lei la momentul lansării, iar dacă este vorba de titluri exclusive cu o lungă istorie, s-ar putea să ajungă în magazine la un preț chiar mai mare decât atât. După câteva luni însă, prețul lor scade, dar este aproape imposibil să le găsești mai jos de 160 – 200 lei.

PlayStation Hits este soluția pentru această problemă. Practic, jocurile clasice de PS4, chiar dacă au fost lansat anul trecut sau în urmă cu trei ani, vor fi incluse în acest program și le vei putea achiziționa mult mai ieftin decât la prețul lor uzual. Majoritatea titlurilor incluse în această ofertă vor începe de la 99 lei, deși vor exista și câteva jocuri un pic mai scumpe.

Programul PlayStation Hits începe de azi, 18 iulie 2018, atât în magazinele partenere Sony, cât și online, prin intermediul PlayStation Store. Astfel, dacă nu ești un fan al jocurilor în format fizic, îți poți goli cardul sau contul de PayPal pentru achiziția unor titluri la un preț mai mic ca niciodată. Cel mai important aspect este însă că titlurile din Hits nu vor își vor mai mări prețul vreodată. Dintr-un punct de vedere, au câștigat statutul de ”clasice” și, de acum înainte, se vor comercializa în acest nou format. Ca element vizual de diferențiere, vei vedea o bandă roșie în partea de sus a carcasei cu textul PlayStation Hits.

Ca referință, titlurile care vor fi incluse din prima zi în acest program pot fi văzute mai jos, dar lista se va extinde odată cu trecerea timpului.

Uncharted 4: A Thief’s End

LittleBigPlanet 3

DRIVECLUB

Ratchet &Clank

Killzone Shadow Fall

Bloodborne

inFAMOUS: Second Son

The Last of Us Remastered

Project CARS

Dragon Ball XENOVERSE

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Watch_Dogs

Assassin’s Creed IV Black Flag

Rayman Legends

Mortal Kombat X

Batman: Arkham Knight

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Need For Speed

Need For Speed Rivals

EA SPORTS UFC 2

Yakuza 0

Earth Defense Force 4.1: The Shadow Of New Despair

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition

Peste doar câteva săptămâni, pentru a celebra inițierea noului program, se va lansa și un bundle de PS4 1TB cu The Last of Us, Uncharted 4: A Thief’s End și Ratchet & Clank, începând cu prețul de 1.699 lei