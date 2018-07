Oferte eMAG prin care să-ți iei un telefon mai nou și mai bun

Dacă ai vrea să sărbătorești vara cu un telefon nou, ei bine, există câteva oferte către care să te orientezi. Iată ce oferă eMAG.

Android și iOS. De aici începi. Odată ce ți-ai stabilit sistemul de operare, alegerea e și mai simplă. Astfel, ai modele mai scumpe, mai bune, cu o durată de viață mai mare, sau ai niște modele mai ieftine. Cele din urmă poate vor primi, poate nu ultimele versiuni ale sistemului de operare. Altfel, am ales câteva de la eMAG ca să-ți fie mai ușor.

Ce telefoane poți alege din oferta eMAG

iPhone 8 Plus e cea mai bună variantă de telefon Apple pe care să o alegi, dacă nu vrei să cheltui o avere pentru iPhone X. Desigur, și dacă vrei ecran mare. Ai cel mai nou sistem de operare, 3 GB de memorie RAM, spațiu de stocare de care vrei, dar și două camere foto. Ecranul are rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inci. Telefonul îl găsești la eMAG.

Din zona Android, nu poate fi omis ASUS ZenFone 5. Telefonul are câteva funcții importante, bazate pe inteligență artificială. Astfel, sigur îți vor face experiența de utilizare mult mai plăcută decât în mod normal. Ecranul e de 6,2 inci, procesor Snapdragon 636 și 4 GB de memorie RAM. Ca stocare ai 64 GB la dispoziție. Îl poți cumpăra acum de la eMAG.

Cu preț foarte mic există Samsung Galaxy A. E proaspăt lansat în 2018 și deja la resigilate. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran AMOLED de 5,6 inci. Unde mai pui că deja rulează Android Oreo și arată, cât de cât, ca modelele premium pe care le vinde Samsung. Îl cumperi mai ieftin de la la resigilate la eMAG.

În fine, Nokia 8 e un telefon pe care nu îl poți ignora. Are ecran mare, de 5,3 inci, dar și un procesor Snapdragon 835 și 4 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de 13 megapixeli, iar cea secundară are tot un senzor de 13 MP. Îl găsești chiar acum în oferta eMAG.