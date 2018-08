Oferte eMAG la telefoane cu ecran imens pentru binging frumos

Un telefon cu ecran mare e uneori incomod de folosit, dar ai avantajul unei baterii mai mari (de multe ori) și că te bucuri altfel de conținut. Astfel, am ales de pe eMAG fix telefoane premium cu ecran generos.

eMAG listează aproximativ 120 de modele cu ecran de peste 5,5 inci. E și iPhone X acolo, cu ecran de 5,8 inci, doar că acela e mai alungit decât altele și, de multe ori, poate fi o pierdere când te uiți la seriale sau filme pe telefon. Astfel, am ales doar modele cu Android. Le găsești mai jos.

Telefoane cu ecran mare listate de eMAG

Cea mai bună veste pentru un cumpărător de telefoane e când e lansat un nou model. Astfel, cel vechi are un preț mai bun. Acum e cazul lui OnePlus 5T, telefon lansat în 2017, dar încă are un hardware excepțional. Are ecran de 6 inci, 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee. Partea bună e că primește și noul Android. E listat de eMAG cu preț redus.

Tot din China mai e un model remarcabil: Xiaomi Mi Mix 2S. Are 128 GB spațiu de stocare, Android Oreo, 6 GB de memorie RAM și un ecran de 6 inci. Pe spate sunt și două camere foto de câte 12 megapixeli și o baterie de 3.400 mAh. Îl găsești la eMAG.

Acum un model ceva mai cunoscut din China: Huawei Mate 10 Pro. Cu ecran de 6 inci, memorie RAM de 6 GB și un spațiu de stocare de 128 GB e în zona premium. Mai mult, e rezistent la apă și a venit direct cu Android Oreo. Are și două camere foto. eMAG îl listează cu preț redus.

Nu puteam uita de Samsung Galaxy Note 8. Ecranul de 6,3 inci e imens, are 6 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. E rezistent la apă și praf, se încarcă wireless și e primul model al sud-coreenilor care vine cu două camere foto pe spate. Îl găsești în oferta eMAG.