Oferte eMAG la telefoane pe care n-ai putea să le ignori

Anul a fost bun, până acum, din punct de vedere al telefoanelor lansate. La eMAG sunt listate unele dintre cele mai bune modele, atât ca performanță, cât și ca bani, așa că uite ce-ai putea alege.

eMAG are constant campanii de reduceri, dar și când n-are tot găsești ceva pe placul tău. În special, aruncă un ochi pe categoria de resigilate. Altfel, lista de recomandări de astăzi e despre telefoane bun, în special din punct de vedere al prețului. Le-am căutat pe cele pe care le-ai putea folosi lejer și în 2019.

Reduceri la telefoane pe care eMAG le are în magazin

Poate cea mai bună alegere în perioada asta este un Nokia 7 Plus. E nou, va primi cât de curând și un Android Pie, are 64 GB spațiu de stocare și două camere foto. Totodată, are un design decent și oferă un raport excelent între preț și calitate. Îl găsești în oferta eMAG.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Un capitol unde excelează, pentru nivel său de preț, e camera foto. Îl poți lua de la eMAG.

iPhone 8 Plus e cea mai bună variantă de telefon Apple pe care să o alegi, dacă nu vrei să cheltui o avere pentru iPhone X. Ai cel mai nou sistem de operare, 3 GB de memorie RAM, spațiu de stocare de care vrei, dar și două camere foto. Ecranul are rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inci. Găsești telefonul în oferta eMAG.

Nu în ultimul rând, Samsung Galaxy Note 8. Este de acum „fostul” flagship din serie. Totuși, telefonul încă e foarte bun. Samsung Galaxy Note 8 este caracterizat, în primul rând, de celebrul S Pen pe care îl poți folosi ca să iei notițe, ca să desenezi sau ca să folosești mai eficient telefonul. Ecranul este generos, cu o diagonală de 6,3 inci, și camera foto se descurcă excelent. Poți găsi toate detaliile despre telefon la eMAG.