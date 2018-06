Ofertele eMAG care te fac să uiți de PSD și caniculă

Suntem în prima lună de vară și, din fericire, niciun producător nu mai anunță telefoane noi. Din fericire, pentru că scad prețurile la altele, cum ar fi acestea pe care le-am găsit la eMAG.

Android sau iOS, iPhone sau Samsung, ai acces la aproape orice model vrei, de la orice producător. Da, sunt și diverse mărci din China listate de eMAG. Am căutat printre toate acestea ca să ai o listă din care să alegi ce-i mai bun pentru tine. Sigur, nu putea lipsi un OnePlus 6.

Oferte eMAG ca să ai o zi de luni mai bună

OnePlus 6 e proaspăt, abia introdus pe piață. Nu e cel mai scump, dar foarte bun și așa. E modelul cu 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și două camere foto de 16 MP pe spate. Are și un ecran de 6,3 inci Full HD+. Are deja Android Oreo, așa că e un mare plus. eMAG îl are la un preț foarte bun pentru România.

Samsung Galaxy A6 e un smartphone nou intrat în portofoliul sud-coreenilor, dar și în magazine. Are ecran de 5,6 inci, procesor octa-core și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are senzorul de 16 megapixeli, iar cea de selfie-uri vine cu un senzor tot de 16 MP. Poți găsi telefonul în oferta eMAG.

Samsung Galaxy S8 e flagshipul de anul trecut al companiei, însă n-ai zice că a trecut deja un an de când a fost lansat. Telefonul are o cameră foto de top, care scoate fotografii bune chiar și fără un sistem dual. Mai mult, ai parte și de ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9, așa că experiența de utilizare va fi remarcabilă. Despre telefon poți afla mai multe pe site-ul eMAG.

Dacă vrei un model cu ecran mare (fără să fie alungit), cu iOS, atunci n-ai decât o alegere: iPhone 8 Plus. Vine la pachet cu o autonomie excelentă. Are un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de câte 12 megapixeli, în timp ce cea secundară are un senzor de 7 megapixeli. Ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Îl găsești în oferta eMAG.