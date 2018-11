Oferte eMAG atât de bune, că nici nu mai aștepți Black Friday

eMAG va avea campania de Black Friday pe 16 noiembrie. Până atunci, încă sunt oferte excelente de care să profiți fără să mai aștepți ziua de vineri.

Cea mai bună colecție de oferte eMAG, înainte de Black Friday, e în zona de resigilate. Sigur, nu mai au produsele țipla originală pe ele, dar partea bună e că prețul e scăzut. Cu mult. Am ales câteva telefoane, câteva laptopuri, dar mai bine e să arunci tu o privire pe toată oferta.

Oferte eMAG de care să profiți înainte de Black Friday

iPhone X a venit la un preț imens, dar acum e cazul ca prețul să scadă. Cea mai bună parte e că telefonul a ajuns la eMAG la un preț mai mic, dar e versiunea cu 256 GB spațiu de stocare. Astfel, tragi câte videouri 4K și câte poze vrei. Găsești produsul înainte de Black Friday la eMAG.

A doua recomandare este Samsung Galaxy Note 9. Abia a fost lansat, dar deja a ajuns la preț excelent. Are ecran de 6,4 inci, 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are Android, are rezistență la apă și e un telefon excelent pentru următorul an. eMAG îl are cu preț mai mic înainte de Black Friday.

Dintre laptopuri, pentru cea mai mare performanță o au laptopurile de gaming. Astfel, am o recomandare. Un ASUS cu procesor Intel Core i7 de-a opta generație, are ecran de 15,6 inci Full HD și 8 GB de memorie RAM. Are și stocare de 1TB și placă video Nvidia. Îl găsești la eMAG.

De la Lenovo, ceva mai ieftin, e un model IdeaPad cu procesor Intel Core i5. Are ecran Full HD de 15,6 inci, 4 GB de memorie RAM și stocare de 1 TB. Dar da, are și placă video dedicată. eMAG îl listează la preț ca de Black Friday.

Desigur, nu putea lipsi un Acer. Acum e vorba de un Nitro 5 cu procesor Intel Core i7 care merge până la 3,8 GHz, 8 GB memorie RAM și 1 TB de spațiu de stocare. Placa video e o Nvidia GTX 1050Ti cu 4 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra de la eMAG.