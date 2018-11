Ofertă Digi Mobil: telefoane bune pe care dai mai puțin de 100 lei

Toamna a fost plină de lansări spectaculoase și telefoane premium. Dar să zicem că vrei un telefon bun și nu vrei să dai mult. În acest caz, mai bine ai arunca un ochi peste ce-ți propune Digi Mobil la abonamente și de doi euro pe lună.

Digi Mobil a avut succes cu abonamentele ieftine și pachete de date mobil generoase. Tot pe portare este și actuala ofertă, doar că poți cumpăra telefoanele în rate. Astfel, ai acces la telefoane scumpe mai ieftine și pașii sunt simpli de urmat, fără bătăi de cap.

Cele trei pe care le-am remarcat în oferta Digi Mobil și care sunt bune și pentru următorul an sunt: Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A8 și Nokia 7 Plus.

Huawei Mate 20 Lite are un ecran de 6,3 inci Full HD+, 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și două camere principală de 20 megapixeli și 2 MP. Are și o baterie de 3.340 mAh. A fost lansat spre finalul verii și e unul dintre modele mid-range bune de la Huawei. Acesta costă 75 de lei pe lună la Digi Mobil.

Samsung Galaxy A8 a fost anunțat la începutul anului. Are ecran de 5,6 inci Full HD+, 4 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Și acesta are două camere: 16 și 8 MP, iar bateria este de 3.000 mAh. Îl poți cumpăra de la Digi Mobil cu 68,5 lei pe lună.

În fine, Nokia 7 Plus are ecran de 6 inci Full HD+, 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și cameră duală de 12 și 13 MP. Bateria este de 3.800 mAh și deja a primit actualizarea la Android Pie, cea mai nouă versiune de la Google. Digi Mobil îl are în ofertă la 75 de lei pe lună.

Ratele sunt pe 24 de luni, prin ING Bank, sunt comisioane zero pentru acordarea și administrarea creditului și se acordă pe loc în magazinele Digi selectate. Cel mai mic abonament e 1,92 euro pe lună. Găsești informațiile despre toate telefoanele, oferta completă, dar și tipurile de abonamente pe site-ul Digi Mobil.