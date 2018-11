Laptopuri la eMAG super puternice cu super preț: pui omul pe Marte cu ele

eMAG bagă tare cu reduceri în Maratonul Reducerilor. Am ales din listă, și nu numai, niște laptopuri atât de puternice, că n-ai nevoie de altceva. Le-am ordonat mai jos, ca să știi ce să alegi de la eMAG.

Prima recomandare este un ASUS ROG cu procesor Intel Core i9. Practic, nu găsești mai puternic de atât. Are și un ecran Full HD de 17,3 inci, 64 GB memorie RAM și 2 TB de stocare pe lângă 1 TB pe SSD. UNde mai pui că beneficiezi și de o placă grafică Nvidia 1080. eMAG listează laptopul acesta pe site și-l poți cumpăra acum. Atenție, mai e doar unul singur în stoc.

Nu lipsește un laptop Acer: Predator Triton cu procesor Intel Core i7 de înaltă performanță. eMAG are versiunea cu ecran de 15,6 inci Full HD, 32 GB memorie RAM și 512 GB stocare pe SSD. Placa video e și ea de vârf: Nvidia 1080 cu 8 GB de memorie. Cumperi acest laptop cu reducere de 11% de aici.

Unul dintre cele mai versatile computere portabile este Microsoft Surface Book. Are procesor Intel Core i7 de cea mai nouă generație, are și ecran de 15 inci tactil, 16 GB de memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Da, are și placă video: Nvidia 1070 cu 6 GB de memorie. Laptopul de la eMAG are reducere de 9% și-l poți cumpăra azi.

Mai intră pe listă un laptop ASUS. eMAG are cu reducere de 17% modelul ZenBook cu Intel Core i7 de-a opta generație, ecran de 13,3 inci Full HD, 16 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Are și Windows 10 Pro la pachet. Îl poți cumpăra cu reducere de aici.

În fine, un Lenovo, cel mai tare Lenovo: ThinkPad X1 Carbon cu Intel Core i7 a opta generație, ecran de 14 inci Full HD și 16 GB de memorie RAM. Modelul de la eMAG, care are reducere de 12%, are și un SSD de 512 GB și Windows 10 Pro. Cumperi acest laptop la preț redus de aici.