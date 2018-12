iPhone Xr câștigă cel mai important test pentru camera foto

Apple a lansat iPhone Xr ca o versiune mai ieftină pentru telefoanele de vârf. Nu are două camere, doar una, dar este aceeași care-i folosită și pe iPhone Xs. Totuși, cum se descurcă chiar și așa?

iPhone Xr nu-i ieftin, dar are un preț mai mic decât iPhone Xs. Asta și pentru că ecranul, chiar dacă-i de 6,1 inci, e un LCD cu rezoluție mai scăzută. În ceea ce privește camera foto, are una de 12 megapixeli cu f/1.8 și cu o opțiune software de portret.

Testul de acum a fost realizat de DxOMark, aceeași entitate care a testat în ultimii ani toate telefoanele de vârf și nu numai. Concurentul direct pentru iPhone Xr este Google Pixel 3, doar că Google are un software mai bun pentru procesarea imaginilor realizate în condiții cu lumină puțină.

DxOMark a descoperit că iPhone Xr, pe foto, oferă o expunere foarte bună, dar și o latitudine de expunere lăudabilă, chiar și în interior. De asemenea, conservă foarte bine detaliile în zonele luminoase și reproduce culorile foarte bine. Autofocalizarea e rapidă și precisă. Problemele sunt în condiții cu luminozitate scăzută, iar defocalizarea în modul potret nu-i prea realistă.

Pe foto, iPhone Xr are un scor de 103.

Când vine vorba de video, are latitudine de expunere bună în majoritatea condițiile, iar stabilizarea de imagine e bună. Autofocalizarea, de asemenea, e lăudabilă, iar detaliile sunt reproduse bine. Totuși, balansul de alb imprecis la filmări interioare și zgomotul de imagine când nu-i suficientă lumină sunt punctele slabe.

Pe video, iPhone Xr are un scor de 96.

Unde pierde acest telefon e la capitolul zoom, unde are doar unul digital, și că nu oferă o calitate mai bună pe portrete. Altfel, dacă n-ai nevoie de așa ceva, ca specificații tehnice e la fel de bun ca iPhone Xs. Are același procesor A12 Bionic, rulează același sistem de operare cu toate opțiunile și are Face ID pentru autentificare facială.