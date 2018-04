Internet wireless mai rapid cu aceste dispozitive de la eMAG

Internetul a ajuns extrem de rapid, prin fibră optică, dar trebuie să și profiți de el. Așa că ți-am făcut o listă de la eMAG cu dispozitive Tenda care să te ajute.

Dacă n-ai trecut încă la un abonament de internet fix mai rapid, ar trebui s-o faci. Odată cu acest pas se impune și instalarea unui router wireless mai bun sau a unor dispozitive care să extindă rețeaua. Am ales câteva dintre cele pe care le-am folosit în ultimul an, listate la eMAG, ca să vezi ce ai putea folosi pentru viteză mai mare.

eMAG: dispozitive pentru internet mai rapid

Prima recomandare este un router wireless Tenda AC18 pe care l-am folosit în toamna lui 2018. E tipul acela de gadget pe care îl vei regăsi constant la categoria „best buy“. Față de modele de la companii consacrate, este unul dintre cele accesibile pentru 802.11ac, vine cu trei antene, două frecvențe – 2,4 GHz și 5 GHz. poți ajunge la viteze de download de până la 1,3 Gbps pe 5 GHz, iar pe 2,4 GHz ajungi la circa 600 Mbps. E disponibil cu un preț bun la eMAG.

A doua recomandare este Tenda AC15. Face parte din seria AC1900 și, ca specificații, are standardul WiFi 802.11ac, trei mufe Ethernet RJ-45 și un port WAN RJ-45. Da, e gigabit, ba chiar dispune și de două frecvențe pentru internetul tău fără fir. Îl găsești la eMAG.

Al treilea produs e, de fapt, un set de produse. E vorba de un mesh care acoperă, conform producătorului, peste 550 de metri pătrați. Sistemul acesta de la Tenda este o soluţie simplă şi elegantă pentru problemele cu acoperirea. Fie că stai la casă și ai nevoie la etaj de mai mult semnal, fie că într-o anumită cameră dintr-un apartament nu ajunge cum trebuie. Produsul e listat de eMAG.

Cum am început acest articol cu referire la viteză mai bună, firesc, ultima recomandare este tot un router wireless dual-band. E un Tenda AC9 Gigabit pe 2,4 GHz și pe 5 GHz. Un review pe larg poți citi pe PLAYTECH. Poate fi cumpărat la un preț bun în perioada asta a anului.