Cele mai tari gadgeturi pe care le-am testat și pe care să-ți spargi banii

Anul 2018 se apropie de sfârșit și odată cu asta vin și listele de final de an. Eu m-am gândit să vorbesc pe scurt despre cele mai tari gadgeturi cu care am interacționat anul acesta. Pe unele le-am testat, cu altele doar m-am jucat o perioadă scurtă.

Mai jos regăsești o listă cu gadgeturi care ar trebui să-ți satisfacă toate nevoile, indiferent că vorbim de foto, video, sunet sau pentru lucru. Selecția acestor dipozitive este subiectivă și a fost făcută în urma interacțiunilor pe care le-am avut de-a lungul anului cu zeci de produse. Am inclus în acestă listă și televizoarele 8K de la Samsung și LG doar pentru că, pur și simplu, sunt spectaculoase.

Așadar, fără a respecta o anumită ordine îți prezint câteva dintre gadgeturile lansate în 2018 ce mi-au plăcut.

Cele mai tari gadgeturi din 2018

Razer Nommo Pro este un sistem audio pe care mi l-aș pune acasă. În primul rând, designul este unul aparte, calitatea sunetului este foarte bună și cred că se potrivesc într-un setup de gamer. Acel Pro vine de la faptul că sistemul are un subwoofer uriaș care asigură basul excelent din scenele de acțiune din filme sau pentru momentele tensionante din jocurile video.

Pe lângă sunetul bun reprodus de acest sistem audio, ceea ce am apreciat la Nommo Pro este versatilitatea acestuia. La capitolul conectivitate stă foarte bine, astfel poți conecta sistemul prin USB, Bluetooth, dar și cablu optic și poți atașa și o pereche de căști. Dacă vrei să afli mai multe atunci aruncă o privire peste recenzia completă.

Fitbit Versa este un smartwatch care arată bine, face bine multe lucruri și este destul de accesibil. Per total, Fitbit Versa îți poate deveni un companion serios atât ziua, cât și noaptea. Singurele momente când va trebui să renunți la el sunt cele când are nevoie de o încărcare.

Altfel, poți să-l porți chiar și la duș, dacă nu poți renunța la lipsa a 15 minute de monitorizare a pulsului. Mi-ar fi plăcut să aibă un ecran mai luminos, totuși, deoarece uneori fața ceasului nu este lizibilă când e soare puternic afară

Sony A7 III reprezintă un standard de calitate, în materie de camere mirrorless, greu de atins de Canon, Nikon etc. Camera este extraordinară atât pe fotografie, cât și pe video. Aparatul este construit în jurul unui senzor de 24,2 megapixeli și poate imortaliza conținut video în 4K HDR, scalat în jos de la 6K. Și bateria, marea problemă a mirrorless-urilor, este destul de bună aici și ai putea să tragi 710 cadre până când ești nevoit să o reîncarci. Cel mai bun mirrorless de pe piață.

Huawei Mate 20 Pro este probabil cel mai interesant telefon al anului. Are puține minusuri, foarte multe plusuri și aduce câteva inovații pe piața smartphone-urilor. Camera wide și fotografia de noapte și bateria imensă sunt punctele principale din punctul meu de vedere. Practic, cu acest telefon am uitat să mai fiu îngrijorat de baterie.

Indiferent că e 70% sau 20% știu că dacă las telefonul timp de zece minute la încărcat capăt îndeajuns de multă energie pentru o utilizare îndelungată. Dacă vrei să afli mai multe despre telefon atunci citește recenzia de aici.

Ultimate Ears Wonderboom este un gadget de care ai avea nevoie într-o călătorie. Mi-a plăcut pentru că este o boxă bluetooth pe gustul meu. Oferă un sunet de calitate și nu trebuie să-ți faci griji dacă o scapi pe jos sau în apă. Practic, o singură astfel de boxă este îndeajuns de puternică pentru o petrecere de apartament. Mai ales că sunetul este emis la 360 de grade.

Dacă mai conectezi o altă boxă Wonderboom, poți asigura același nivel de volum în mai multe camere. Da, poți conecta două boxe la un singur dispozitiv pentru a reda aceeași muzică.

La IFA 2018 am văzut primele televizoare cu rezoluție 8K, atât de la Samsung, cât și de la LG. Ambele au fost impresionante, iar ceea ce am văzut m-a făcut să-mi doresc unul, dar mai aștept câțiva ani de zile până când prețul devine unul omenesc și încep să apară mai multe filme și seriale filmate în 8K. Televizorul 8K de la Samsung, cu o diagonală de 85 de inci, este disponibil la vânzare și dacă îl vrei atunci trebuie să plătești 15.000 de dolari.

Laptopul de gaming Legion de la Lenovo și desktopul Legion Cube. Nu am apucat să le testez, dar m-am jucat puțin cu ele la E3 2018. Pe lângă specificațiile de top (procesor de ultimă generație, mulți giga de RAM etc.), pe care le găsești în mai toate laptopurile de top, eu am rămas îndrăgostit de designul noului Legion.

Mi-a plăcut că acest design nu țipă „gaming” și poate fi folosit foarte bine și pentru muncă. Astfel poți să-ți cumperi un laptop de gaming pe care-l poți folosi în aventurile tale digitale, dar și pentru momentele când ai trebă.

Sony WH-1000XM3 sunt probabil cele mai bune căști audio de pe segmentul noise canceling. Se aud excelent și blochează tot ce trebuie. Le avem în test și va apărea curând un review, așa că stai pe PLAYTECH ca să vezi de ce merită banii.

Huawei MateBook X Pro arată, pe hârtie, ca un candidat perfect pentru laptopul anului. M-am jucat puțin cu laptopul la un eveniment în Roma și pot spune că arată excelent. Are un ecran cu margini foarte mici, este și touchscreen și, pe deasupra, este performant și foarte ușor.

Unii îl văd ca o copie de MacBook, eu îl văd ca o achiziție bună, dar cu un preț cam piperat. Poate o ajunge și în România cândva.