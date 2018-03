Huawei P20 la eMAG: cât costă telefonul mai ieftin decât Galaxy S9 și iPhone X

Huawei P20 și P20 Pro sunt la precomandă la eMAG. Din start, trebuie să știi că sunt mai ieftine decât principalele alternative.

După ce Huawei P20 Lite a fost lansat în România fără prea mult tam-tam, la prețul de 1.700 de lei, e rândul fraților săi din liga mare. Huawei P20 și P20 Pro sunt deja în oferta eMAG și sunt mai ieftine decât Galaxy S9 și iPhone X. Hardware-ul lor este mai slab, însă compensează prin multe alte privințe.

Huawei și-a comparat cele două creații cu iPhone X recent. Au comparat crestătura, calitatea ecranului, dimensiunea pixelilor camerei foto și calitatea pozelor pe timp de noapte. Huawei nu iese așa bine dintr-o asemenea comparație, dar e de apreciat că au încercat.

eMAG – Cât costă Huawei P20 și P20 Pro

Telefoanele au multe de îndeplinit. Ele vin după Huawei Mate 10 Pro, un telefon care a stabilit clar poziția producătorului pe piață.

Huawei P20 costă 3.000 de lei și poate fi achiziționat de AICI. Dacă ești mai degrabă curios cu privire la Huawei P20 Pro, acesta costă 3.900 de lei și îl poți cumpăra de AICI. Ambele telefoane au un ecran mare care pare să o ia pe urmele iPhone X, dar specificațiile diferă. În ceea ce privește aceste detalii, să le luăm pe rând.

Ce specificații au Huawei P20 și P20 Pro

Huawei P20 are un procesor Huawei Kirin 970 cu opt nuclee, 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare. Beneficiază de o baterie de 3.400 mAh și de sistemul de încărcare rapidă SuperCharge. Are un ecran de 5,8 inci IPS full HD, cu o crestătură în partea de sus pentru cameră, asemenea iPhone X. În ceea ce privește camerele, are una duală pe spate – de 20 megapixeli f/1.6 (monocrom) și de 12 megapixeli f 1.8, și una frontală de 24 megapixeli și f/2.

Huawei P20 Pro stă ceva mai bine. Are același procesor Huawei Kirin 970 cu opt nuclee, dar diferă de Huawei P20 prin memoria RAM de 6 GB și spațiul de stocare de 128 GB. Și bateria este mai bună, cu cei 4.000 mAh și sistemul SuperCharge. Ecranul e mai mare, de 6,1 inci și este full HD+OLED. Camerele foto principale sunt distribuite astfel: 40 megapixeli f/1.8, 20 MP (monocrom) f/1.6 și 8 MP f/2.4 cu capabilitatea de zoom optic 3x pe acest ultim modul.

Dacă vrei iPhone X și nu ai bani suficienți, atât Huawei P20, cât și Huawei P20 Pro, sunt o alternativă ceva mai budget-friendly, care nu te va dezamăgi.