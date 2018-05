eMAG: telefoane foarte bune cu spațiu de stocare imens

Am recomandat, de-a lungul timpului, tot felul de telefoane, de la mai bune la mai ieftine. E timpul ca de pe eMAG să alegi și unele cu stocare imensă.

În 2018, am putea vedea primul telefon Samsung cu 1 TB de stocare. Apoi, l-am putea vedea pe primul cu 4 TB de stocare. Până la ele, pe eMAG, sunt telefoane cu ceva mai multă memorie, dar nu chiar la nivelul acesta. Din fericire, prețurile nu sunt imense.

eMAG: telefoane cu spațiu de stocare imens

iPhone 7 e un telefon încă foarte bun. Va fi așa și după lansările Apple din toamnă. L-am ales pe acesta, pentru că are un preț foarte bun, ba chiar redus cu 15%, dar are și 256 GB spațiu de stocare. Altfel, are cameră foto de 12 megapixeli, filmează 4K și rulează deja noul iOS. Îl găsești în oferta eMAG.

OnePlus 6 încape pe aproape orice listă. E un dispozitiv premium, are 8 GB de memorie RAM, un preț mult mai mic decât ce oferă concurența, dar are și 256 GB spațiu de stocare. Tocmai a fost anunțat luna aceasta și deja e disponibil în România. eMAG îl listează deja în magazinul său.

Samsung Galaxy S9 e mereu un telefon de recomandat. Are 4 GB de memorie RAM, are Android Oreo cu interfața Samsung și dispune de-o cameră foto foarte bună. Totodată, rezistă la apă și poate fi încărcat wireless. Ecranul e însă punctul său forte, alături de cei 256 GB spațiu de stocare pe care îi oferă modelul recomandat astăzi. E disponibil la eMAG cu un preț bun.

Am ajuns și la un model, să-i zic așa, mai special. E vorba de un Huawei Porsche Design. Ca hardware, are 6 GB de memorie RAM, două camere pe spate, rulează Android Oreo cu interfața Huawei, dar are și 256 GB spațiu de stocare. Rezistă la apă, ca un plus. eMAG îl are disponibil deja.