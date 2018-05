eMAG: telefoane Samsung și Apple atât de bune, că nici nu te uiți la bani

Poate că uneori vrei ceva mai bun. Pentru acele momente am făcut lista asta cu telefoane bune de la Samsung și Apple de pe eMAG.

Apple și Samsung își împart topul producătorilor de telefoane. Unul e pe Android, celălalt pe iOS. Unul lansează puține dispozitive anual, celălalt câteva zeci, cu diverse prețuri. De la eMAG am selectat cele mai bune telefoane de la ambele companii. Poate c-o să ai nevoie de credit pentru ele, dar merită.

eMAG: oferte la telefoane de top de la Samsung și Apple

Primul n-avea cum să nu fie Samsung Galaxy S9. Într-o mare de dispozitive care copiază Apple, acesta e unicat. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, un ecran de 5,8 inci QuadHD+ S-AMOLED și o cameră foto de 12 megapixeli cu diafragmă variabilă pentru diverse situații. Partea și mai bună e că are Android Oreo. Îl găsești cu preț bun la eMAG.

Lista nu ar continua bine, dacă n-ar fi aici un iPhone X. Are schimbări majore față de modelele precedente, iar asta se vede în primul rând la ecranul de 5,8 inci. Interfața e controlată prin gesturi, iar aamera foto principală are doi senzori și stabilizare optică. Aici ai varianta de 64 GB de stocare, alături de care ai 3 GB de memorie RAM și procesorul A11 Bionic. Poți găsi iPhone X la eMAG.

Apoi, e vorba de un Samsung Galaxy Note 8. Este un model premium, lansat în toamna anului trecut, iar ca hardware stă foarte bine. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM, două camere foto și deja trece la Android Oreo. Ecranul e impresionant și performanța de asemenea. Îl găsești preț bun la eMAG.

Nu în ultimul rând, un iPhone 8 Plus. Are ecran 16:9, ceea ce te va încânta când te vei uita la filme, și e cel mai bun iPhone, dacă judeci autonomia. Are un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de câte 12 megapixeli, în timp ce cea secundară are un senzor de 7 megapixeli. Ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Poți găsi iPhone 8 Plus la eMAG.