eMAG: prețuri bune la telefoane ca să te bucuri de Ajunul Weekendului

Nimic nu poate fi mai frumos vinerea decât să stai în magazine online, cum ar fi eMAG, și să cauți ceva frumos de cumpărată. Iată câteva sugestii.

Telefonul a ajuns să fie un gadget indispensabil. Da, e important să ai un laptop bun, dar mai des depinzi de telefon. Așa că am căutat prin ofertele eMAG ce mai au bun, ce prețuri practică, dar și care modele ar trebui să te intereseze. Mai jos ai câteva oferte.

eMAG: oferte la telefoane care te fac să te bucuri de vineri

Încep cu un iPhone 8, că e tipul acela de telefon pe care nu îl poți ignora. Are același procesor ca iPhone X, are spațiu de stocare de 64 GB, o cameră foto de 12 megapixeli foarte bună și poate fi încărcat wireless. eMAG îl listează cu un preț bun.

Huawei P20 Pro tocmai a intrat în ofertă. Seamănă cu iPhone X, dar rulează Android și e mai ieftin decât alternativa de la Apple. Are și trei camere foto principale distribuite astfel: 40 megapixeli f/1.8, 20 MP (monocrom) f/1.6 și 8 MP f/2.4 cu capabilitatea de zoom optic 3x pe acest ultim modul. Îl găsești la eMAG.

De la LG, înainte să vedem ce-a pregătit pentru anul acesta, ai un LG V30. Telefonul e la cel mai bun preț din ultima perioadă. Ca hardware și design este de top. Acest model are un spațiu de stocare de 64 GB, un ecran p-OLED de 6 inci, o cameră foto foarte bună, în special pe video, și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești la preț bun la eMAG.

iPhone 7 e telefon care încă ține pasul cu telefoanele moderne. A fost lansat în 2016, are 2 GB de memorie RAM, are 32 GB spațiu de stocare și deja a primit cel mai nou iOS. eMAG îl are listat cu reducere de 21%.

Un telefon rezonabil este încă Samsung Galaxy S7. Are un spațiu de stocare de 32 GB, rezistă la apă și praf, are o cameră de 12 megapixeli și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești la eMAG cu reducere de 44%.