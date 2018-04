eMAG: telefoane pe care să le cumperi dacă n-ai dat toți banii pe miel

eMAG are până la Paște o campanie de reduceri. Mielul, drobul, ouăle roșii probabil că sunt scumpe pentru Paște, dar mai bine investești în tehnologie.

Am adunat telefoane mai noi, mai vechi (adică lansate în urmă cu un an), dar cu siguranță sunt modele pe care le-ai putea cumpăra fără să te gândești că sunt o risipă de bani. Sunt cu Android, pentru că e cel mai popular sistem de operare pe hardware divers. Totodată, am ales branduri mari, ca să n-ai probleme cu service-ul.

Reduceri la eMAG pentru telefoane de luat înainte de Paște

Samsung Galaxy S9 Plus ar trebui să deschidă lista și-o și face. E, deocamdată, cel mai bun telefon la început de an și se bucură de un suport bun în România. Modelul Plus are două camere foto, un ecran și o baterie mai mari decât modelul obișnuit și e disponibil la preț bun la eMAG.

LG cu siguranță e un brand cunoscut în România, dar modelul LG V30 e foarte puțin cunoscut. Asta nu înseamnă că nu are specificații de top. Ca hardware și design este de top. Acest model are un spațiu de stocare de 64GB, un ecran p-OLED de 6 inci, o cameră foto foarte bună, în special pe video, și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești la preț redus la eMAG.

Nu lipsesc din listă și modelele noi de la Huawei, dar ai grijă că sunt încă la precomandă. Huawei P20 va fi disponibil până pe 5 aprilie, pe când Pro va fi până pe 16 aprilie. Dacă n-ai bani de cele mai bune, poți alege Huawei P20 Lite costă 1.700 de lei. Huawei P20 e aproape de două ori mai scump, cu un preț 3.000 de lei. P20 Pro costă 3.900 de lei, adică mai ieftin decât Samsung Galaxy S9 și iPhone X.

Nu în ultimul rând, un telefon de buget și fără regrete. Samsung Galaxy A8 e surpriza plăcută a acestui an. Are hardware decent, design bun și preț excelent. Mai mult, intră la reducere cu 13%. Are 32 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 5,6 inci full HD+. Îl poți cumpăra de la eMAG înainte de Paște.