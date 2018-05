eMAG: aceste telefoane sunt atât de ieftine, că te roagă să le cumperi

eMAG a lansat o campanie de reduceri ca de final de lună. Stock Busters începe cu reduceri puternice la telefoane.

eMAG Stock Busters se derulează în perioada 22 și 24 mai, cu reduceri foarte bune la electronice și electrocasnice. În prima zi a reducerilor am început cu câteva telefoane către care să te orientezi dacă vrei ceva nou, bun, și care să nu distrugă bugetul.

eMAG: telefoane cu reduceri semnificative

LG G6 e primul telefon către care ar trebui să te orientezi. A fost lansat în 2017, dar încă are un hardware foarte bun, cu procesor Snapdragon 821, 4 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Totodată, va face trecerea la cel mai nou Android. Unde mai pui că la eMAG are 48% reducere.

E greu să găsești un iPhone la preț bun, dar acum e cazul cu iPhone 7 de 32 GB. Telefonul încă e foarte bun, rulează deja cu cel mai nou sistem de operare, are 2 GB de memorie RAM și o cameră de 12 megapixeli foarte bună. E rezistent la apă și are Touch ID ca să te autentifici cu amprentă. Prețul e cu 22% mai mic la eMAG.

Huawei a prezentat în primăvară modelele P20 și P20 Pro, dar sunt scumpe. N-ar trebui să spargi bani doar de dragul de a-i cheltui, așa că aruncă o privire pe Huawei Mate 10 Pro. Are același hardware ca P20 Pro, doar că a fost lansat în 2017. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și două camere foto. E disponibil la eMAG cu preț mai mic.

Lista, desigur, include și un Samsung. Nu-i modelul de vârf, care încă are un preț mare, ci un Samsung Galaxy A8 proaspăt intrat la reduceri. Are ecran de 5,5 inci, 4 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Va face trecerea și la Android Oreo, doar că se mișcă Samsung un pic mai greu. Altfel, telefonul are un preț cu 32% mai mic în campania de reduceri de la eMAG.