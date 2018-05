eMAG: telefoane chinezești foarte bune de cumpărat în România

De ce ai plăti pe un telefon mai mult decât face? În această idee am ales de la eMAG niște telefoane chinezești bune. Unul dintre ele abia a fost lansat și e fix ceea ce ai putea cataloga drept perfect pentru raportul dintre preț și opțiuni.

În lista de mai jos cu telefoane listate de eMAG am ales câte un model de la Huawei, OnePlus, Xiaomi și Vivo. Mai sunt câteva branduri de luat în calcul din China, dar acestea și-au câștigat, în ultimii doi ani, renumele și o oarecare încredere în calitate.

eMAG: telefoane chinezești pe care să le cumperi în România

Primul model recomandat este un Huawei P20 Pro. Prețul e bun, dar oferă și un hardware excelent. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto. Fiecare face ceva bine: zoom, poze monocrom sau cantitatea mare de megapixeli (40 pe una dintre ele). Îl găsești la eMAG.

Evident, a doua recomandare este OnePlus 6. Nu e cel mai scump, dar foarte bun și așa. E modelul cu 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și două camere foto de 16 MP pe spate. Are și un ecran de 6,3 inci Full HD+. Are deja Android Oreo, așa că e un mare plus. eMAG îl are la un preț foarte bun pentru România.

Vivo X21 a fost lansat rapid și deja e în România. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran S-AMOLED de 6,3 inci. E mult mai ieftin decât cel de la Huawei, dar un pic mai scump decât modelul OnePlus. Are însă reducere de 14% la eMAG.

Firesc, nu putea să lipsească un Xiaomi. E vorba de modelul Mi Mix 2 cu un ecran impresionant dus până pe margine. Ca specificații, are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și ecran de 6 inci LCD. E disponibil la eMAG și e mai ieftin decât toate cele de mai sus.