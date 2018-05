eMAG: telefoane bune, iPhone și Android, pe care nu le poți ignora

La prețuri similare, există atât telefoane cu Android, cât și modele iPhone, pe care le poți cumpăra din România. Le-am selectat pe acestea din oferta eMAG.

Apple cu iPhone X a fixat prețul mult mai sus decât oricare alt telefon premium, disponibil global, care rulează Android. Chiar și așa, cele două lumi pot fi împăcate. iPhone X oferă cele mai bune specificații de la Apple. În zona cu Android există însă o mulțime de telefoane, fie că preferi Samsung, fie că vrei un Google sau un OnePlus.

Ce telefoane bune poți lua acum de la eMAG

La început de listă e și firesc să fie un telefon nou. E vorba de OnePlus 6, proaspăt lansat și deja disponibil și în România. Ca specificații, OnePlus 6 are un procesor Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB sau 8 GB de memorie RAM, iar stocarea este de 64, 128 sau 256 GB. Ecranul este de 6,3 inci cu raport de aspect 19:9. E listat de eMAG și prețul e foarte bun.

Dacă tot am amintit de iPhone X, se cade să îl includ. Da, încă e scump. Da, s-a mai ieftinit de la lansare până acum (nu cu mult). Ca specificații, are câteva schimbări majore față de modelele precedente, iar asta se vede în primul rând la ecranul de 5,8 inci. Interfața e controlată prin gesturi, iar camera foto principală are doi senzori și stabilizare optică. Aici ai varianta de 64 GB de stocare, alături de care ai 3 GB de memorie RAM și procesorul A11 Bionic. Poți găsi telefonul la eMAG.

Din tabăra cu Android propusă de Samsung e Galaxy S9 Plus cu 256 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are un ecran de 6,2 inci și două camere foto. Din fericire, rulează deja cea mai nouă versiune de Android și ca design e cel mai bun de la Samsung. Îl găsești listat de eMAG.

Dacă vrei un model cu ecran mare (fără să fie alungit), cu iOS, atunci n-ai decât o alegere: iPhone 8 Plus. Vine la pachet cu o autonomie excelentă. Are un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de câte 12 megapixeli, în timp ce cea secundară are un senzor de 7 megapixeli. Ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Îl găsești în oferta eMAG.

Dacă vrei cel mai bun Android și fără să aștepți, n-ai decât o opțiune: Google Pixel 2 XL. Poți avea pe el deja Android P în beta, are o cameră foto foarte bună, iar ca hardware are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un design cât de cât arătos. Îl găsești la eMAG cu un preț bun.