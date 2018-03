eMAG listează mii de produse, iar dintre acestea telefoanele sunt, probabil, cele mai căutate de cei mai mulți utilizatori. Sigur, volum de vânzări probabil că se face pe alte categorii de produse, dar nu asta mă interesează, ci ce telefoane sunt bune.

De la Apple până la Samsung, de la Nokia până la cele mai chinezești mărci, poți găsi la eMAG telefoane care să-ți satisfacă pretențiile. Cel mai bine ar fi să alegi un model mai scump, mai bun, lansat în ultimul an, dar contează foarte mult și bugetul. Așa că am încercat să fac o listă care să se încadreze în niște parametri. E deloc exhaustivă, dar te-ar putea ajuta să alegi mai ușor.

Telefoane disponibile la eMAG pentru toate bugetele și gusturile

Samsung Galaxy S9 Plus nu poate să nu apară pe listă. E, deocamdată, cel mai bun telefon la început de an și în câteva zile va fi disponibil în toate magazinele, la toți operatorii, fără precomandă. Modelul Plus are două camere foto, un ecran și o baterie mai mari decât modelul obișnuit și e deja listat de eMAG.

iPhone X e modelul de top de la Apple, concurent cu Galaxy S9. Are ecran de 5,8 inci, margini cât mai mici și nu mai are buton Home. Cel mai „ieftin”, dacă se poate vorbi de așa ceva când e un iPhone X, e cel cu 64 GB stocare, 3 GB de memorie RAM și procesorul A11 Bionic. Poți găsi iPhone X la eMAG.

Dacă ai nevoie de un telefon rezistent la șoc, apă și praf, dar să aibă și butoane, atunci CAT B25 e un astfel de telefon. Îl poți scăpa de la înălțimi de până la 1,8 metri și e suficient de bun cât să dai telefoane, SMS-uri și să fie acolo când alte telefoane te lasă. Sigur, are și autonomie foarte bună. Îl găsești la eMAG la un preț extrem de mic.

Dacă vrei un smartphone cu Android ceva mai ieftin, dar cât de cât bun, te poți orienta către un Nokia 6. Are 3 GB de memorie RAM, ecran full HD de 5,5 inci, iar camera foto are senzor de 16 megapixeli. Telefonul are și o baterie de 3.000 mAh. A venit cu Android 7 Nougat, dar primește actualizare la Oreo. eMAG îl listează aici.