Oferte eMAG la telefoane care au un preț bun ca weekendul

iPhone a devenit simbolul Americii. Din fericire, mai sunt și alți producători. Așa că am ales de la eMAG modele de la companii din Asia, ca să alegi și altceva în viață.

E greu să recomanzi doar un singur model în 2018. Așa că am căutat pe eMAG modele care chiar merită atenția. Unele sunt mai scumpe, cu hardware foarte bun, altele sunt mai ieftine cu un hardware rezonabil. Rulează toate Android și le-am selectat de la producători din Asia. Sigur, toate sunt asamblate în prezent în China, dar contează și de unde vine producătorul.

Oferte eMAG la telefoane foarte bune de la producători asiatici

ASUS Zenfone 5 a fost o surpriză plăcută la MWC 2018. E o bucurie să fie și în România, că prețul e bun și livrează un hardware rezonabil. Are un sistem de camere foto duale, de 12 + 8 megapixeli, dar și o cameră de 8 megapixeli pentru selfie-uri. Ecranul IPS are diagonala generoasă, de 6,2 inci, iar rezoluția e de 2.246 x 1.080 pixeli. Procesorul Snapdragon 636 e completat de 4 GB de memorie RAM, iar pe partea de stocare ai 64 GB la dispoziție. Îl poți cumpăra la un preț bun la eMAG.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandări. Nu-i scump ca Galaxy S9, dar nici nu-i urât ca un telefon chinezesc. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl găsești în prezent la eMAG.