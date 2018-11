eMAG are super reduceri înainte de Black Friday: ce iei la preț mic

eMAG a anunțat că Black Friday va fi pe 16 noiembrie. Până atunci, mai e timp pentru o campanie cu reduceri. Iată ce-ai putea cumpăra acum.

Campania eMAG înainte de Black Friday se numește Super Sale și magazinul promite prețuri mai mici cu 40%. Categoriile sunt deja cunoscute: telefoane, laptopuri, electrocasnice, bricolaj, diverse articole din fashion, dar și pentru bricolaj. Mai jos am ales câteva electronice de ales.

Ce să cumperi de la eMAG în campania care precede Black Friday

Prima recomandare este un laptop Acer Aspire 3 cu procesor Intel Core i5 de generație a șaptea, are și ecran de 15,6 inci Full HD, sunt 4 GB de memorie RAM și ai 1 TB de stocare. Mai mult, beneficiezi de-o reducere de 20% în campania de reduceri care precede Black Friday. E disponibil la eMAG.

E pe listă și un telefon Samsung Galaxy A6 din 2018. Are un ecran alungit, are 32 GB spațiu de stocare și un design cât de cât plăcut (pentru un telefon de buget). Are și 3 GB de memorie RAM și o cameră foto de 16 megapixeli pe spate și una similară pe față pentru selfie. Bateria e de 3.000 mAh. Poți să cumperi telefonul de la eMAG la un super preț.

Huawei Mate 20 Lite a fost anunțat înainte de modelele premium din octombrie. Are 4 GB de memorie RAM, un ecran mare de 6,3 inci Full HD+, 64 GB spațiu de stocare și un ansamblu dual de camere: 16 și 2 MP. Unde mai pui că bateria este de 3.750 mAh. Îl găsești în oferta eMAG la preț mic.

În fine, un televizor: un LED smart Samsung de 100 centimetri în diagonală. Modelul este 4K, are difuzor stereo de 20 wați, are standardul HDR10+ și beneficiază de opțiunea Dolby Digital Plus. Mai mult, acest model a fost introdus pe piață în 2018, deci e cât se poate de nou. Îl găsești în oferta eMAG aici.