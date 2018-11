eMAG dă Samsung și Huawei la preț de nici bișnițarii nu pot ține pasul

eMAG a băgat câteva telefoane Samsung și Huawei la niște prețuri de, la propriu, stă mâța-n coadă. Uite ce reduceri de 41% și nu numai sunt pe site.

eMAG trage tare după Black Friday și ține reducerile sus și prețurile jos. Am cules câteva telefoane Samsung și Huawei ca să vezi ce mai poți cumpăra dacă pe 16 noiembrie n-ai prins chiar nimic. La prețurile astea nu mai prinzi prea curând.

Telefoane Samsung și Huawei de la eMAG după Black Friday

Samsung Galaxy S9 Plus cu reducere de 31%: e cel mai tare model din seria asta, are 64 GB spațiu de stocare și 6 GB de memorie RAM. Mai are și două camere foto, iar curând primește cel mai nou Android. Găsești telefonul la eMAG la un preț de sigur o să-l vrei.

Huawei P20 Pro cu reducere de 23%: telefonul acesta concurează direct cu Samsung și eMAG are un super preț și la el. A fost lansat în primăvară și încă mai merge lejer doi ani. Are 128 GB spațiu de stocare, memorie RAM din plin și nu doar două camere foto, ci trei camere foto. Prinde-l la reducerea imensă de aici.

Huawei Mate 20 Lite cu reducere de 11%: nici n-a fost lansat bine, că a și scăzut prețul ca să ai ceva bun de Crăciunul acesta. Are 64 GB spațiu de stocare, un ecran imens și două camere foto. eMAG îl are în campania cu reduceri bune pe care o vezi aici.

Samsung Galaxy A8 (2018) cu reducere de 45%: mai ieftin de atât nu se poate, chiar și la eMAG. Telefonul a fost anunțat la începutul anului și deja e în topul preferințelor multora. Acum îl prinzi la mega reducere aici.

Samsung Galaxy A6 Plus (2018) cu reducere de 41%: practic, telefonul acesta e un chilipir în adevăratul sens al cuvântului. Are 32 GB spațiu de stocare, 3 GB de memorie RAM și două camere foto de să faci poze la orice. Cumperi de aici cu mega reducerea de după Black Friday.

Huawei P20 Lite cu reducere de 41%: am zis de la început că-i concurență între Samsung și Huawei. Acest telefon are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și nu una, dar două camere foto. Pui mâna pe el aici.