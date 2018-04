eMAG: reduceri la televizoare care te fac să nu te mai dezlipești de Netflix

eMAG promite reduceri mari în campania Stock Busters. Am căutat acele televizoare pe care să le cumperi și să bagi cât Netflix vrei tu în următorul an.

Stock Busters este o campanie de reduceri derulată de eMAG în perioada 17 și 19 aprilie. În a doua zi cu oferte am căutat printre televizoare. Le-am „vânat” pe cele smart, că sunt mai importante decât cele clasice. A contat și diagonală, iar mai jos regăsești lista.

eMAG: oferte la televizoare smart pe care să le cumperi

Prima recomandare este un televizor smart LG cu o diagonală de 108 centimetri pe care să vezi toate acele producții frumoase de pe Netflix. Are și difuzor stereo, cu câte 10 wați pe fiecare, are rezoluție UltraHD și folosește sistemul de operare webOS. Găsești televizorul cu o reducere considerabilă la eMAG.

A doua recomandare este un model Samsung. Are o diagonală de 125 centimetri, rezoluția este tot UltraHD și folosește sistemul de operare Tizen dezvoltat de companie. Totodată, suportă HDR și are difuzoare stereo de câte 10 wați per difuzor. E disponibil la eMAG cu o reducere mare.

Bine, poate că nu ai atât de mulți bani de dat pe un TV. Așa că, din fericire, există și un model mai ieftin. Am găsit un Star-Light (marcă proprie eMAG) cu sistem de operare Android, cu diagonală de 81 cm și cu un preț excelent: 700 de lei. Îl găsești la eMAG.

Philips nu lipsește de pe listă. Acum e vorba de un model de 126 cm cu rezoluție UltraHD și difuzor stereo de 20 wați. Desigur, e smart, rulează Android, și are WiFi integrat. Îl găsești cu o reducere mare la eMAG.

În fine, ultimul pe listă este un Sony Bravia. Are diagonală de 123,3 cm, rezoluție UltraHD și folosește, de asemenea, Android ca sistem de operare. Are suport HDR și o suită de tehnologii Sony. Îl găsești la un preț excelent acum.