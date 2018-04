eMAG: reduceri la telefoane de top, de la Samsung Galaxy S8 la iPhone

eMAG Stock Busters a ajuns în ultima zi și la categoria cu telefoane sunt o mulțime de modele bune și la prețuri mai mici. Ți-am ales câteva dintre ele pe care să le iei.

Stock Busters a început pe 17 aprilie și până acum a avut sute de produse bune la prețuri mai mici. Acum am ales telefoane din oferta eMAG și aici am inclus unele de la Samsung, unele de la Apple. Cele mai multe, cumva implicit, sunt cu Android.

eMAG: reduceri la telefoane de top în Stock Busters

Prima recomandare este un Samsung Galaxy Note 8. A fost prezentat în a doua parte din 2017, dar încă este un telefon premium. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM, două camere foto și deja trece la Android Oreo. Ecranul e impresionant și performanța de asemenea. Îl găsești cu 22% reducere la eMAG.

Samsung Galaxy S8 Plus este al doilea telefon pe care să îl iei în serios. Dacă Galaxy S9 e cam scump, atunci acesta e o alegere mai bună. Are 64GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM, un ecran imens de 6,2 inci S-AMOLED și primește Android Oreo. Unde mai pui că la eMAG are o reducere de 26%.

iPhone 8 e un telefon pe care nu îl poți ignora. Are același procesor ca iPhone X, are spaațiu de stocare de 64 GB, o cameră foto de 12 megapixeli foarte bună și poate fi încărcat wireless. eMAG îl listează cu reducere de 17%.

Dintre toate telefoanele de până acum, LG G6 este cea mai bună investiție. Are un preț foarte bun și un hardware încă de top. Are 32 GB spațiu de stocare, ecran 18:9, un procesor bun și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești cu reducere de 42% în oferta eMAG Stock Busters.

iPhone 7 e telefon care încă ține pasul cu telefoanele moderne. A fost lansat în 2016, are 2 GB de memorie RAM, are 32 GB spațiu de stocare și deja a primit cel mai nou iOS. eMAG îl are listat cu reducere de 21%.