eMAG: reduceri la telefoane ca să uiți că a venit iarna

Este cea mai urâtă zi de martie din ultimii ani, dar asta nu înseamnă că nu-ți poți face viața mai bună cu niște reduceri eMAG. E frig, dar prețurile acestea te vor încălzi (cumva).

MWC 2018 a trecut, au fost lansate câteva telefoane, dar încă nu s-a terminat sezonul noilor telefoane. Până la ele, că vor veni cu prețuri mai mari, sunt câteva recomandări din 2017 pe care ar trebui să le iei în calcul. Prețul e bun și ca specificații încă stau bine. Le-am ales pe cele cu preț bun de la eMAG.

O nouă recomandare este un Samsung Galaxy Note 8. Acest telefon a fost lansat în vara lui 2017, spre final, are un ecran excelent și stylus. Android Oreo deja nu mai e străin pentru el. Rezistă la apă și praf și încă e un telefon premium din toate punctele de vedere. Totodată, e primul Samsung cu două camere. Îl găsești la eMAG cu preț mic .

Din lumea celor cu Android, LG V30 într-o nuanță specială de culoare e o alegere foarte bună. Poți cumpăra cu o reducere foarte bună telefonul în nuanța Moroccan Blue. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM, un ecran de 6 inci cu rezoluție QuadHD și două camere foto. Îl găsești la eMAG .

Din lumea celor cu iOS, dacă iPhone X încă ți se pare scump, există iPhone 8. Are un hardware la fel de bun, rezistă la apă și praf, are 64 GB spațiu de stocare și cel mai nou sistem de operare. Totodată, ca iPhone X, are încărcare wireless, ceva ce nu găsești pe precedentele. Îl găsești la eMAG la ofertă.