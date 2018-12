eMAG bagă reducerile nebune de după Crăciun: nu te miști repede, pierzi

eMAG are o zi deosebită azi. A pregătit o campanie cu mega reduceri și-a adunat toate produsele pe care sigur le vânai de ceva timp.

eMAG Mega Sale e o cursă contra cronometru. Trebuie să prinzi azi cele mai tari reduceri, cele pe care poate n-ai avut șansa să le prinzi de Black Friday sau în campania de dinainte de Crăciun. Aici sunt telefoane, diverse lucruri de birotică, obiecte pentru casă, bucătărie, dar și televizoare și laptopuri.

Reducerile eMAG din campania Mega Sale

ASUS are un laptop la eMAG cu hardware excelent și preț pe măsură. Are procesor Intel Core i7 de cea mai nouă generație, ecran Full HD de 15,6 inci, 1 TB de stocare și 8 GB de memorie RAM. Totodată, are și placă video Nvidia de 4 GB. Îl găsești aici cu o reducere de 26%.

Ca televizor, de la Samsung e un model de 100 centimetri, cu rezoluție 4K și sistem de operare. E un smart TV pentru care eMAG are reducere de 30% și sigur îi găsești un loc în casa ta. Îl poți cumpăra de aici.

Ca telefon, ASUS are un Zenfone 5z, adică cel mai puternic telefon al său, cu mega reducere de 25% la eMAG. Acest model are 256 GB spațiu de stocare, așa că poți să pui câtă muzică și câte poze vrei. Îl poți lua de aici în campania Mega Sale.

Ca televizor, poți să arunci o privire și pe un LG. E un model smart TV cu tehnologie LED, are rezoluție Full HD și e cam pentru toate buzunarele. E disponibil cu reducere de 35% aici.

Un alt laptop pe care să-l cumperi de la eMAG de Mega Sale e un Lenovo 330 cu procesor Intel Core i3, cu ecran de 15,6 inci, dar și 4 GB de memorie RAM si 1 TB de stocare. Are o reducere de 21% în perioada asta.

Nu strică să pui în coș și un Nokia 7.1, proaspăt lansat pe piață și care are deja reducere de 35%. eMAG îl are de Mega Sale cu super preț. Are 64 GB spațiu de stocare, un design spectaculos și deja rulează cel mai nou Android. Pune mâna pe el aici.