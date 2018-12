eMAG dă reduceri dumnezeiești la „clone” Allview de iPhone

eMAG are niște reduceri ca de început de decembrie. Am ales câteva telefoane Allview care arată ca un iPhone, dar le iei pe toate la un preț mult mai mic decât un iPhone Xs.

La cât de bune sunt reducerile eMAG la telefoane Allview care arată ca iPhone X, poți să iei mai multe și să le faci cadou. Am ales cele patru modele pe care să le urmărești. Per total, faci o economie de câteva sute de lei față de iPhone. Sigur, asta nu înseamnă că telefoanele funcționează la fel de bine. Dar, hei, economie.

Reduceri eMAG la telefoane Allview ca niște „clone” de iPhone

Prima recomandare este un Allview Soul X5 Mini pe care eMAG îl are cu reducere de 29%. Are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB de memorie RAM și rulează Android Ore. Are și un ecran de 5,67 inci și două camere foto pe spate. Bateria e de 3.050 mAh. Găsești telefonul la reducere aici.

Dai un ban în plus, dar iei ceva „stil”. Allview Soul X5 Style are 32 GB spațiu de stocare, 3 GB de memorie RAM și ecran de 6,2 inci HD+, iar reducerea de la eMAG e de 18%. Bateria este de 4.000 mAh și camerele de pe spate sunt de 13 și 2 megapixeli. Telefonul care seamănă cu iPhone e la reducere aici.

Un model ceva mai bun este Allview Soul X5. Are 4 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și ecran de 5,86 inci. Are însă două camere foto, de 16 MP, respecitv 5 MP. Iar bateria este de 3.000 mAh. Telefonul e la eMAG cu reducere de 22% și e disponibil online să-l cumperi aici.

eMAG are reducere de 18% și la Allview Soul X5 Pro. E modelul mai bun, departe de-a fi premium, dar măcar are niște specificații mai bune. Are 4 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,2 inci Full HD+. Are și Android: Oreo. Bateria e de 3.000 mAh și camerele sunt: 16 + 5 MP. Cumperi telefonul de aici cu preț redus.