eMAG: ofertele pentru telefoane care te fac să cumperi unul nou

Am ales de pe eMAG câteva telefoane pe care să le cumperi și să îți schimbi, în sfârșit, telefonul.

Partea bună când faci o achiziție e că descoperi abia după ce ai făcut-o că aveai nevoie de ea. Orice moment când telefonul tău învechit te încurcă e un moment bun să cumperi altul. Orice moment când auzi că nu mai primește actualizare e o vreme bună să treci la altceva. N-am recomandat iPhone, că am preferat Android. Telefoanele sunt mai ieftine și sistemul de operare e mai popular. Altfel, ca iPhone nu ai decât modele din 2017 și 2016.

Samsung Galaxy A8 e unul dintre telefoanele care te fac să te gândești de ce să dai mulți bani pe un smartphone. Are 32 GB spațiu de stocare, procesor cu opt nuclee, rezistă la apă și are design de Galaxy S8, iar memoria RAM e de 4 GB, ai cameră de 16 megapixeli și un ecran de 5,6 inci. Îl găsești la eMAG la preț bun.

ASUS Zenfone Max Plus e un telefon cu baterie excelentă. Are și 32GB spațiu de stocare, iar memoria RAM e de 3 GB. Ecranul este de 5,7 inci full HD. Îl găsești cu preț mai mic la eMAG.

Nu uita și de cel mai bun Samsung din 2017. E vorba de un Samsung Galaxy S8 Plus cu 64 GB spatiu de stocare și 4 GB memorie RAM. Are și un ecran de 6,2 inci QuadHD, adică suficient cât să prinzi toate detaliile de pe Netflix. Îl ai la un preț bun la eMAG.

Samsung Galaxy S9 Plus e un telefon care își găsește ușor loc într-o astfel de listă. E, deocamdată, cel mai bun telefon la început de an și se bucură de un suport bun în România. Modelul Plus are două camere foto, un ecran și o baterie mai mari decât modelul obișnuit și e disponibil la preț bun la eMAG.

LG cu siguranță e un brand cunoscut în România, dar modelul LG V30 e foarte puțin cunoscut. Asta nu înseamnă că nu are specificații de top. Ca hardware și design este de top. Acest model are un spațiu de stocare de 64GB, un ecran p-OLED de 6 inci, o cameră foto foarte bună, în special pe video, și 4 GB de memorie RAM. Îl găsești la preț redus la eMAG.