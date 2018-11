eMAG a dat în prețuri cum dă bunică-tu în țuica de prune

eMAG nici n-a terminat bine reducerile de Black Friday și de după Black Friday, c-a mai revenit cu o campanie. Acum e maraton de reduceri și, ei bine, normal că avem câteva recomandări de produse pe care să le iei.

Campania eMAG cu reduceri de după Black Friday nu mai are produse surpriză, dar menține aceleași categorii de până acum. Se numește Maratonul Reducerilor și eMAG promite reduceri de până la -50%. Chiar dacă ține cinci zile, ar trebui să te grăbești, că unele se dau repede.

Samsung Galaxy S9 Plus cu -30%: Samsung Galaxy S9 e un telefon excelent și eMAG tocmai îl are la un super preț. E cam aproximativ la fel de ieftin ca-n campania de Black Friday. Îl poți cumpăra de Maratonul Reducerilor de AICI.

LG G6 cu -59%: practic, mai ieftin de-atât nu poate să fie acest telefon decât pe OLX sau la bișnițari. Telefonul a fost lansat în 2017 și încă are un hardware decent chiar și pentru acest vremuri. E un telefon premium, așa a fost lansat și promovat, iar acum are un preț excelent la eMAG. Îl găsești AICI ca să nu aștepți niște chinezării.

Sistem all-in-one de la Acer cu -19%: acest sistem e perfect dacă vrei ceva între laptop și PC clasic. Are monitor, are hardware decent și e listat acum la un preț prea bun să-l ignori. Unde mai pui că are și stocare de 1 TB. Îl găsești în magazin cu reducere AICI.

Televizor smart LG cu -28%: și dacă deja ți-ai umplut casa cu televizoare de la eMAG, tot își mai găsește loc unul. Acest model e smart, are 32 de inci în diagonală și suficient de bun cât să ai la ce să te uiți în bucătărie cât urmărești alte reduceri. E disponibil online de Maratonul Reducerilor AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad cu -26%: dacă vrei un laptop pe care să-l cari cu tine peste tot, atunci modelul acesta listat de eMAG e perfect. Prețul e mic, hardware-ul e rezonabil (are chiar și placă video) și are 1 TB de stocare. Îl cumperi de aici cu super reducere.

Televizor Utok cu -33%: poate nu e cel mai performant, dar clar e cel mai ieftin. Costă 400 de lei la eMAG și la banii aceștia găsești ce să faci cu el. Îl poți cumpăra de AICI.