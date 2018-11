eMAG dă Huawei și Samsung la prețuri de ți le permiți chiar și în România

eMAG mai bagă o campanie de reduceri. Telefoanele Samsung și Huawei sunt la prețuri excelente și acestea sunt câteva recomandări.

Nici n-a terminat bine cu reducerile de Black Friday, că eMAG dă înainte cu campaniile cu prețuri mici. Telefoane Samsung și Huawei, televizoare Philips sau Samsung, mașini de spălat, dar și fashion și jucării, toate sunt pe listă. „Marea Unire a prețurilor mici” e campania de acum și eMAG promite reduceri de până la 50%. Din listă, am ales câteva telefoane Huawei și Samsung la prețuri bune.

Prețuri mici la Huawei și Samsung de la eMAG

Prima recomandare e un telefon proaspăt lansat. E vorba de Huawei Mate 20 lite cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran generos de 6,3 inci Full HD+. Îl găsești cu reducere de 11% la eMAG.

Una dintre recomandările constante a fost Samsung Galaxy A8. E un telefon foarte bun, de buget. Are 32 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 5,6 inci Full HD+. Are și o cameră foto de 16 megapixeli, dar pe față are două: 16 și 8 MP. E disponibil cu o reducere imensă de 45%.

Un telefon bun, lansat în primăvară, este Huawei P20 Lite. Are ecran de 5,84 inci Full HD+, are 64 GB spațiu de stocare și 4 GB de memorie RAM. Partea și mai bună e că are două camere foto: 16 și 2 MP. Desigur, eMAG îl are cu o reducere imensă: 41%.

Și-a făcut loc lejer și un Samsung Galaxy A7 (2018). Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 6 inci Full HD. Dar pe spate are tot ce-i mai bun: trei camere foto de câte 24, 5, respectiv 8 megapixeli. Îl găsești cu un super preț în perioada asta.

Telefoane premium Huawei și Samsung de la eMAG

Dacă ai buget, atunci avem recomandări. De exemplu, Samsung Galaxy S9 Plus e la eMAG la preț de Black Friday. Are 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și două camere foto excelente. Prețul e redus cu 31%.

Huawei P20 Pro a fost senzația începutului de an. Are trei camere foto, 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Mai mult, va primi curând actualizare la Android Pie și rezistă la apă. Iar eMAG îl are la preț bun: reducere de 23% în actuala campanie de reduceri.

Nu în ultimul rând, un Samsung de vârf: Galaxy Note 9. A fost anunțat în august, are două camere foto, ecran de 6,4 inci, 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Partea și mai bună e că prețul a scăzut repede, chiar și la eMAG. Cea mai nouă reducere e de 26%.