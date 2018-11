Câteva oferte eMAG la care să fii atent acum și de Black Friday

eMAG a dat mai multe detalii despre Black Friday. Teoretic, ar trebui să meargă totul bine, are depozit mare, produse multe. Până atunci, iată câteva produse la care să fii atent.

De Black Friday, la eMAG, cifrele și propunerile pentru anul acesta arată și ele destul de bine. Vor fi reduceri totale de 220 de milioane de lei, adică vreo 47 de milioane de euro. Vor fi trei milioane de produse cu prețuri reduse.

Acestea vor proveni nu doar de la eMAG, ci și de la alți 6.000 de vânzători. Ca să nu le crape serverele, eMAG a băgat 2,5 milioane de euro în infrastructura site-ului.

Câteva telefoane pe care să le cauți de Black Friday

OnePlus 5T e un telefon lansat în 2017, dar încă are un hardware foarte bun. Are ecran de 6 inci, 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee. Partea bună e că primește și noul Android. E listat de eMAG dacă vrei să treci la așa ceva.

Huawei P20 Lite e varianta de smartphone ieftină lansată de chinezi la început de primăvară. Telefonul oferă o performanță onorabilă, dat fiind un hardware mai slab, dar chiar și așa are 4 GB de memorie RAM și două camere foto. Îl găsești în oferta eMAG ca să-ți faci un cadou sau să-l iei pentru altcineva.

Nokia 7 Plus e altă recomandare bună. Modelul a fost introdus la începutul anului. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci. Totodată, va primi cea mai nouă versiune de Android în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, are și o baterie imensă de 3.800 mAh. Îl găsești în oferta eMAG.

iPhone X e un mode de top de la Apple, concurent cu Galaxy S9 sau Huawei P20 Pro. Da, au apărut altele mai bune, dar încă oferă o performanță ridicată. Are ecran de 5,8 inci, margini cât mai mici și nu mai are buton Home. Cel mai „ieftin”, dacă se poate vorbi de așa ceva când e un iPhone X, e cel cu 64 GB stocare, 3 GB de memorie RAM și procesorul A11 Bionic. Poți cumpăra iPhone X la eMAG.