eMAG bagă reduceri ca de Black Friday… după Black Friday. Ce poți să iei

Așa cum estimam, eMAG a menținut ofertele de Black Friday, cele care au rămas pe stoc, dar sub o nouă campanie. I-a zis Crazy Sale și, ei bine, ai avea ce să iei la preț mai mic.

eMAG și-a denumit campania de weekend, după Black Friday, Crazy sale și promite „prețuri mici, reduceri mari la produse super tari”. Îi spune și After Black Friday, pentru că asta e, și-am aruncat o privire pe ofertă să vezi ce mai poți lua. Dacă n-ai cheltuit tot de Black Friday, asta ar fi ocazia numai bună să mai prinzi ceva la preț mic.

După Black Friday: eMAG îți dă prețuri la fel de mici

Dacă vrei să joci în liga mare, televizorul Panasonic TX-65EX703E îți oferă o diagonală de 164 de centimetri, așa că fă măsurătorile necesare înainte de achiziție. O asemenea diagonală are nevoie și de o rezoluție pe măsură, așa că te vei bucura de serialele și filmele preferate la nivel 4K. După Black Friday la eMAG, găsești televizorul aici.

De la Samsung vine și modelul 43KU6072. Televizorul îți pune la dispoziție un ecran cu diagonala de 108 cm și rezoluție 4K, astfel încât vei beneficia doar de calitate maximă atunci când te uiți la un film sau la un serial. Televizorul Samsung poate fi găsit între ofertele de după Black Friday la eMAG.

Dacă vrei un iPhone, prinzi preț bun la iPhone 8. Vine cu un procesor A11 Bionic, 2 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și rulează iOS 11, însă poate fi actualizat la cel mai recentă versiune a sistemului de operare, iOS 12. iPhone 8 îl găsești la eMAG la reducere.

Acer Swift 3 SD314-52-366J este un laptop pe care să nu-l ratezi. Are ecran 14 inci cu o rezoluție Full HD și un panou IPS care să se strecoare în doar 1,35 kilograme, fără vreun compromis din prisma configurației hardware sau a conecticii. Are și un Intel Core i3 de generația a șapte, o cantitate generoasă de 8GB RAM și un SSD ultra rapid de 256GB care ar trebui să-l facă să zbârnâie. eMAG îl are la un super preț, dacă nu l-ai prins de Black Friday.

Poate că nu te poți hotărî ce produse cosmetice să îți iei – pentru asta sunt trusele de machiaj. Trusa pe care am găsit-o conține opt produse: tuș pentru ochi, creion pentru sprâncene, ruj de buze, lac de unghii transparent cu efect 3D de gel, lac de unghii colorat, fond de ten, mascara și fard de pleoaple în nuanțe nude. O poți cumpăra de la eMAG în campania de după Black Friday.

Poate n-ai prins iPhone X la super preț, dar încă se ține bine. Are un procesor A11 Bionic, 3GB și un spațiu de stocare 64 GB. Încă e disponibil cu reducere la eMAG.

Nu în ultimul rând, un telefon la un super preț: Huawei P20 cu 64 GB spațiu de stocare. A fost anunțat în primăvară, are un procesor excepțional, două camere foto și va primi curând actualizare la cel mai nou Android. Deocamdată, după Black Friday, telefonul este la eMAG cu 27% reducere.