Digi Mobil: telefoane bune pe care le iei cu banii de țigări pe-o lună

Digi Mobil are o mulțime de telefoane în ofertă, iar dacă iei pauză de la țigări o lună, poți plăti avansul pentru smartphone-uri de top de la operator.

Digi Mobil un portofoliu destul de extins în ceea ce privește telefoanele la ofertă, astfel că sigur poți găsi un smartphone care să-ți fie pe plac. Prețurile încep de jos, pentru telefoane de bază, dar găsești la Digi Mobil și cele mai noi smartphone-uri ale producătorilor renumiți.

Datorită sistemului în care poți cumpăra de la Digi Mobil, bazat pe plata unui avans iar apoi a 24 de rate egale, e destul de simplu să-ți iei un telefon fără să cheltui o avere pentru asta. Dacă te lași de țigări, într-o lună ar trebui să ai destui bani cât să plătești avansul pentru un telefon de top.

Digi Mobil: Samsung Galaxy S9 sau iPhone 8?

Samsung Galaxy S9 e una dintre cele mai bune variante pe care le ai dacă vrei un smartphone de la Digi. Telefonul este modelul de top al sud-coreenilor și îți pune la dispoziție o cameră foto dublă, cu o diafragmă record, de f/1.4, ca să faci poze cât mai bune noaptea. Ai la dispoziție și alte specificați de top și, firește, te vei bucura de ecranul Infinity, de 5,8 inci. Telefonul este disponibil aici.

Varianta de la Apple este iPhone 8, un alt telefon de top pe care îl poți lua cu un preț bun. Are un format relativ compact, ecranul LCD are diagonala de 4,7 inci și diagonala de 1.334 x 750 pixeli. Telefonul are și 2 GB de memorie RAM, dar și procesor A11 Bionic. Camera foto are senzori duali, de 12 megapixeli, și e capabilă să filmeze 4K. De asemenea, camera frontală are 7 megapixeli. Poți găsi telefonul în oferta Digi Mobil aici.

Huawei P20 este cel mai nou model lansat de către producătorul chinez și vine cu o cameră foto de top, marca Leica. Are senzori de 12 + 20 megapixeli, iar camera frontală are 24 de megapixeli. Telefonul are ecran cu diagonala de 5,8 inci, cu crestătură în partea de sus. Procesorul cu inteligență artificială de la Huawei, modelul Kirin 970, își va face treaba alături de 4 GB de memorie RAM. Toate informațiile despre telefon sunt aici.

Samsung Galaxy A8 este primul telefon din această nouă serie lansată de producător și este amplasat la granița între smartphone-uri mid range și premium. Designul este inspirat de flagship-ul S8, doar că nu ai parte de margini curbate și trebuie să te mulțumești cu „doar” 5,6 inci diagonală. Ai parte de o cameră foto de 16 megapixeli, cu f/1.7, dar și de un procesor octa-core și 4 GB de memorie RAM. Mai multe detalii despre telefon găsești aici.