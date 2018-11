Digi Mobil cu oferte de barosani: Samsung și Huawei la zero lei

Digi Mobil are un Black Friday propriu cu oferte la telefoane noi și la abonamente ieftine. Am aruncat o privire pe lista de pe site-ul Digi Mobil ca să-ți zic ce ai putea să iei și la ce prețuri.

Digi Mobil propune, în spiritul Black Friday, oferte spectaculoase la telefoane Samsung, Motorola, Huawei și nu numai. Tot ce trebuie să faci ca să le prinzi la preț bun e să te portezi în rețeaua Digi Mobil și să alegi să cumperi telefonul în rate.

De exemplu, prinzi modele foarte bune cu avans de zero lei și 24 de rate pe lună (plată la factură). În plus, primești până la 12 luni 50% reducere la abonamente. În plus, Digi Mobil a redus și tarifele la abonamente pentru Black Friday.

Ce îți oferă Digi Mobil de Black Friday

Ai nelimitat convorbiri în toate rețelele naționale, fixe și mobile, nelimitat convorbiri internaționale în UE, SUA și Canada, dar și China, în rețele fixe și 300 de minute în rețelele mobile din SUA, Canada, China și UE. De asemenea, ai net nelimitat în 4G.

Digi Mobil reduce și prețul abonamentelor, în anumite condiții. Astfel, dacă alegi Optim Nelimitat, dai tot 4,8 euro pe lună, dar dacă cumperi patru sau cinci astfel de abonamente, fiecare ajunge la doar 2,88 euro pe lună. Altfel spus, dacă iei pentru mai multe persoane, costul e mai mic.

Telefoane Digi Mobil cu telefoane bune și avans zero

Huawei Mate 10 Pro e la avans zero, asemenea și Huawei P20, dar și Huawei Mate 20 Lite. Ultimele două au fost lansate în 2018 și Digi Mobil le are deja în ofertă. De la Samsung, la zero avans sunt Samsung Galaxy A8, Galaxy A7, dar și Galaxy A6. De asemenea, pe listă mai poți trece și Nokia 7 Plus.

Cele mai bune telefoane de la Samsung și Huawei costă, la Digi Mobil, după cum urmează: Huawei Mate 20 Pro e la avans de 387 lei și rată de 138 lei pe lună, iar Samsung Galaxy Note 9 e la 503 lei avans și 166,5 lei pe lună.

Oferta de rate e pentru 24 de luni, prin ING Acum și UniCredit Consumer Financing. Se acordă pe loc în magazinele Digi Mobil selectate. Dar toate informațiile le ai pe site-ul operatorului.

Cât costă telefoanele premium de la Samsung și Huawei la eMAG

eMAG încă mai are reduceri și azi, în campania Crazy Sale. Telefoanele premium de la cei doi producători sunt după cum urmează: