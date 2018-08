Digi Mobil adaugă în ofertă poate cel mai bun telefon Nokia

Digi Mobil completează oferta de telefoane cu un model Nokia special. Acesta are un raport excelent între preț și specificații.

Digi Mobil a reușit, în ultimul an, să țină pasul cu ceilalți operatori și să ofere telefoane căutate de utilizatori. Astfel, are acum disponibile modele high-end de la Samsung, Huawei sau chiar Apple. Din august 2018 are în ofertă și Nokia cu modelul 7 Plus. Acesta a fost prezentat de compania HMD Global la MWC 2018 din Barcelona.

Nokia 7 Plus nu e cel mai bun, din punct de vedere al specificațiilor, dar e excelent când iei în calcul raportul între preț și dotări. Astfel, are un ecran de 6 inci la rezoluție Full HD+ și raport de aspect 18:9, are două camere foto de 12 și 13 megapixeli, cu o cameră de selfie de 16 MP, carcasa e construită din aluminiu și dispune de trei amplificatoare.

Telefonul listat acum de Digi Mobil mai are procesor Snapdragon 660 cu opt nuclee, 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie de 3.800 mAh. Partea și mai bună e că Nokia 7 Plus e compatibil cu VoLTE și VoWiFi în rețeaua Digi Mobil. Astfel, ai apeluri mai bune chiar și când semnalul nu e excelent.

Cât costă Nokia 7 Plus la Digi Mobil?prețul de 1.800 de lei Telefonul e listat la cu oricare abonament: Optim 2, Optim 3 sau Optim Nelimitat, cel din urmă având un cost lunar de 4,8 euro pe lună.

În comparație cu Nokia 8 sau 8 Sirocco, modelul 7 Plus are un preț mai mic, ecranul alungit îl face mai ușor de folosit cu o singură mână și are cea mai mare baterie dintre cele trei. Astfel, poate intra în categoria „telefon de buget”. Mai ține cont și că HMD Global a promis actualizare a sistemului de operare pentru două versiuni. Acesta a venit deja cu Android 8.1 Oreo.

De unde poți cumpăra telefonul, dacă nu vrei de la Digi Mobil? Desigur că Nokia 7 Plus nu e doar la acest operator. De exemplu, la eMAG are un preț de 1.700 de lei la ora publicării acestui articol. Mai mult, la PC Garage îl prinzi la un preț de 1.660 de lei.