Black Friday la eMAG a venit cu circa trei milioane de produse. Printre acestea am găsit niște telefoane deosebite, clone de iPhone. Toate sunt cu Android, evident, și majoritatea sunt de la branduri chinezești.

Am judecat aceste clone doar după aspect. Sigur, se poate spune că nu, n-au copiat, dar asemănările sunt prea evidente. Altfel, că le iei sau nu de Black Friday de la eMAG, acestea sunt într-un buget rezonabil.

Primul telefon este un Xiaomi Mi A2 cu 64 GB spațiu de stocare și 4 GB de memorie RAM. Are și un ecran de aproape 6 inci Full HD+, rulează Android Oreo și are o baterie de 4.000 mAh. E disponibil cu 15% reducere de Black Friday la eMAG.

Am găsit și un Nokia: 7.1. E model nou, proaspăt adus în România, și deja a intrat la reducere de preț. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,84 inci Full HD+. Are două camere foto de 12 și 5 MP, iar bateria este de 3.060 mAh. Din fericire, spre deosebire de Xiaomi, va primi actualizări de Android mai repede. Îl găsești în oferta Black Friday de la eMAG cu 20% reducere.

E un telefon deosebit acest Doogee X70. Are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB de memorie RAM și un ecran de 5,5 inci care nici măcar HD nu e. Are însă două camere foto și o baterie de 4.000 mAh. Măcar oferă autonomie. E la eMAG în oferta de Black Friday. Reducerea este de 46%.

Nu putea fi ignorat nici iHunt Alien X, un telefon cu ecran de 5,85 inci HD+, 64 GB de memorie RAM și o cameră foto de 16 megapixeli. Din fericire, are Android Oreo și o baterie de 3.000 mAh. De Black Friday la eMAG are reducere de 11%.

În fine, un fel de telefon aparte e Cubot P20. E un fel de Huawei P20, dar mult mai prost. Are ecran de 6,2 inci Full HD+, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Iar reducerea de Black Friday la eMAG e de 20%.

Preferatul meu e însă LG G7. Da, e un telefon premium, cel mai premium dintre cele de aici, are hardware bun: 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare, două camere foto de câte 16 megapixeli și o baterie de 3.000 mAh. Reducerea e de 16% și îl găsești aici.