Black Friday la eMAG: și Ion Țiriac ar sta la coadă pentru aceste produse

eMAG dă înainte cu reducerile de Black Friday. Sunt milioane de produse, dar parcă nu toate merită atenția. Așa că le-am căutat pe cele care ies în evidență.

eMAG are campanie de Black Friday pe 16 noiembrie. A început la 06:57 și în prima oră s-au vândut mare parte din stocurile bune, cu produse la mare reducere. Chiar și așa, site-ul e încă plin cu multe produse. Am aruncat o privire așa după acele produse pentru care chiar și Ion Țiriac ar sta la coadă. Cred că am găsit câteva chiar rezonabil.

Produse atât de mișto, că n-ai cum să nu le vrei de Black Friday de la eMAG

Prima alegere de la eMAG pentru Black Friday este un iPhone 8. Da, telefonul e vechi, dar are 256 GB spațiu de stocare și un preț incredibil: peste 10.000 de lei. De ce? Ei bine, pentru că e îmbrăcat în piele de rechin și are butoane placate cu aur. Vine într-o cutie cu totul special. Îl găsești chiar la reducere la eMAG de Black Friday.

Sigur, dacă iPhone 8 e prea vechi, atunci un iPhone Xs Max cu 512 GB e cea mai bună alegere. Ecranul e imens, prețul pe măsură și justifici, într-un fel, statul la „coadă” de Black Friday. Îl găsești la eMAG.

Sincer, dacă ai fi Ion Țiriac, ce laptop ți s-ar potrivi? Dacă nu știi, cred că am descoperit unul pe măsură. E vorba de un HP cu cel mai tare procesor: Xeon. Are și 64 GB memorie RAM și SSD de 512 GB. Îl găsești la eMAG, în caz că ți-ai descoperit o avere peste noapte și vrei să spargi banii pe ceva frumos.

Dacă Ion Țiriac ar fi Moș Crăciun, ar merita o vacanță pe măsură. Așa că am găsit un pachet turistic în Laponia. Patru nopți și doi adulți, un hotel superb, înainte de Crăciun. Pachetul e aici.

De Black Friday la eMAG mai este disponibil și un ceas elegant Omega DeVille Hour Vision. Are cadran de 41 mm și costa peste 25.000 de lei. Dar probabil că e un preț mic pentru prestanță și eleganță. De Black Friday e la eMAG cu reducere.