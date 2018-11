Cu ocazia Black Friday la eMAG, s-ar putea să găsești cele mai bune oferte la laptopuri. În plus dacă bugetul ți se apropie de 3000 de lei, te poți bucura chiar și de o sesiune ocazională de gaming.

Probabil că nu ți-ai mai schimbat de mult timp laptopul și aștepți de câteva luni ziua reducerilor de Black Friday la eMAG. Din păcate, sunt atât de multe modele în listă, încât s-ar putea să-ți fie imposibil să iei o decizie rapidă în timp real. Cel mai bine ar fi să te inspiri dintre modelele selecționate mai jos. Acestea sunt perfecte pentru o varietate stufoasă de scenarii și, fără prea multe pretenții, s-ar putea facă o treabă bună și la gaming.

Black Friday la eMAG: laptopuri sub 3.000 de lei de luat fără regrete

Dell Inspiron 5570 s-ar putea să nu-ți fure privirea printr-un design revoluționar, dar configurația sa peste medie îți arată clar faptul că fiecare bănuț se reflectă în performanță. Creierul întregii afaceri este un Intel Core i5 8250U de generația a opta tactat la 3,4GHz. Ai 8GB RAM în pachet, un hard disk generos de 2TB și o placă video dedicată AMD Radeon 530 cu 2GB de memorie dedicată. Cireașa de pe tort constă în panoul Full HD de 15,6 inci în tandem cu sistemul audio Waves MaxxAudio Pro care te ajută să te bucuri de filme în cele mai bune condiții, oriunde te-ai afla. eMAG are o ofertă la el de Black Friday.

Lenovo V330 IKB îți arată ce este posibil să obții pe zona asta de preț, atâta timp când nu ai pretenții deosebite din prisma aspectului exterior. Pleci de la un Intel Core i5 de generația a opta cu 8GB DDR4 cu un chipset grafic Radeon 530. Cel mai mult te bucură însă soluția de stocare a celor de la Lenovo care combină într-un singur pachet un hard disk de 1TB pentru fișiere tale voluminoase și un SSD de 256GB pentru sistemul de operare, programele care îți sunt utile și câteva jocuri de top. Ecranul este un Full HD de 15 inci, iar dacă îl folosești la contabilitate, te va încânta tastatura numerică de pe lateral. Dacă te tentează, îl găsești la eMAG de Black Friday la preț redus.

Noul HP 15-bc404nq este dedicat amatorilor de Hewlett Packard care se află în căutarea unui sistem portabil cu o configurație de actualitate. Micuțul se pretează, în egală măsură, pentru gaming, cât și pentru proiectare. Procesorul Intel Core i5 de ultimă generație este acompaniat de 8GB RAM și o placă video NVIDIA GeForce GTX 1050 cu 4GB de memorie dedicată. Ar fi fost ideal un SSD în pachet, dar hard disk-ul de 1TB îți va satisface toate nevoile de stocare. Se încarcă repede, are un sistem audio de la Bang & Olufsen iar touchpad-ul suportă gesturi cu până la patru degete. Având în vedere oferta de Black Friday de pe eMAG, ar fi păcat să-l ratezi.

Acer Swift 3 SD314-52-366J este cel mai ușor laptop din clasament, iar performanța taiwanezilor este greu de ignorat. Rareori mai vezi un portabil de 14 inci cu o rezoluție Full HD și un panou IPS care să se strecoare în doar 1,35 kilograme, fără vreun compromis din prisma configurației hardware sau a conecticii. Ultraportabilul incorporează un Intel Core i3 de generația a șapte, o cantitate generoasă de 8GB RAM și un SSD ultra rapid de 256GB care ar trebui să-l facă să zbârnâie. Carcasa metalică este doar o particularitate suplimentară ca să-ți aducă aminte că vorbim de un sistem premium. Cu ocazia Black Friday la eMAG, îl găsești la un super preț.

ASUS X542UA-DM525 este special din mai multe puncte de vedere, dar faptul că integrează un procesor Intel Core i7-8550U cu o frecvență de tact de până la 4.00 GHz într-un buget atât de mic, nu trebuie ignorat. În plus, pentru a satisface în totalitate nevoile utilizatorilor din segmentul business, procesorul lucrează în tandem cu 8GB RAM și un SSD de 256GB. Ecranul are o diagonală de 15 inci și o rezoluție nativă Full HD. Faptul că-l poți achiziționa într-o varietate semnificativă de finisaje are mari șanse să faciliteze luarea unei decizii, mai ales în cazul domnișoarelor. eMAG ți-l oferă de Black Friday cu o reducere substanțială.