Black Friday la eMAG: cele mai bune laptopuri pe care să dai banii

Black Friday la eMAG vine cu reduceri substanțiale atât la portabile accesibile, cât și notebook-uri de top care te lasă cu gura căscată. Acestea sunt cele mai bune laptopuri pe care să dai banii.

Atunci când banii nu sunt o problemă, poți obține lucruri minunate. Această realitate se aplică și în cazul laptopurilor premium pe care eMAG ți le oferă la reducere de Black Friday. Vorbim în continuare de gadgeturi cu prețuri generoase, dar măcar sunt mai ieftine cu această ocazie, decât în restul anului. Ține doar să te decizi dacă te încântă gamingul cu detalii extreme sau vrei un ultraportabil care să-ți lase privitorii cu gura căscată. Toate se încadrează în același buget.

HP Omen 17-an0xx este unul dintre puținele laptopuri de 17 inci care încă se mai produce și este actualizat la intervale regulate de timp. Acesta este demonstrația clară a unei configurații hardware pe care o obții când vrei să te joci pe un portabil, iar banii nu sunt o problemă. Procesorul Intel Core i7 quad core tactat la 3,8GHz este ajutat de 8GB RAM și un chipset grafic NVIDIA GeForce GTX 1070 cu 8GB dedicați. Acest pachet ar trebui să-ți ruleze în condiții optime orice joc, dar cel mai interesant este panou Full HD IPS cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz și suport pentru tehnologia NVIDIA G-Sync. eMAG are o ofertă la el de Black Friday.

Apple MacBook Pro 15 cu TouchBar este apogeul în materie de portabile Apple în 2018. Ai fi tentat să-l consideri scump, dar tocmai datorită prețului premium, orice reducere este substanțială când o asociezi unui MacBook. Acesta incorporează cele mai rapide SSD-uri din lume integrate direct pe placa de bază a sistemului. Creierul întregii afaceri este un Intel Core i7 de ultimă generație tactat la 2,6GHz cu 16GB RAM și un GPU AMD Radeon Pro 560X cu 4GB dedicați. Dacă te orientezi către o astfel de jucărie, probabil că o achiziționei pentru proiectare sau editare foto/video. Este îmbucurător totuși să afli că face față și la majoritatea jocurilor din ultimul an în condiții optime. Dacă te tentează, îl găsești la eMAG de Black Friday la preț redus.

ASUS ROG New Zephyrus GX501GI-EI006T este cel mai recent exponent al seriei ROG sau Republic of Gamers. Știi că te-ai orientat către achiziția unei scule pentru plăcuta activitate, când referința la gaming se află în titlu. Acest sistem superlativ are 24GB RAM meniți să te ajute să profiți de procesorul quad core Intel Core i7-8750H tactat la 4,1 GHz. Pachetul este completat de cea mai rapidă placă video disponibilă la ora actuală într-un portabil. Este vorba de un GeForce GTX 1080 Max-Q cu 8GB memorie dedicată. Pentru ca serile târzii în fața monitorului să se desfășoare în condiții optime, vorbim de un panou Full HD de 15,6 inci cu 144 HZ și G-Sync. Având în vedere oferta de Black Friday de pe eMAG, ar fi păcat să-l ratezi.

Dell XPS 13 9370 este cel mai nou membru al familiei XPS 13 și cel mai recent care face o treabă foarte bună în a câștiga titlul de cel mai bun ultraportabil cu Windows din lume. Este vorba doar de superlative absolute, când te uiți la un gadget cu un Intel Core i7-8550U tactat la 4GHz, cu 1GB RAM și un SSD de nu mai puțin de 1TB. Nu faci compromisuri când optezi pentru micuțul XPS 13. Ca o măsură suplimentară de securitate, are un senzor de amprentă ascuns în carcasă. Dacă te încântă experiențele HiDPI, te vei bucura să vezi cum arată conținut 4K Ultra HD pe un panou de 13,3 inci. Cu ocazia Black Friday la eMAG, îl găsești la un super preț.

MSI GS73 Stealth 8RF-041XRO este micul gigant de 17,3 inci care s-ar putea să te ajute să te descurci în condiții optime fără emoții, lăsând la o parte particularitățile hardware. Deși tastatura colorată multicolor îți va fura privirea, magia acestui gadget este derivată din combinația dintre un procesor Intel Core i7 – 8750H, 16GB RAM și un chipset grafic NVIDIA GeForce GTX 1070. Din privința stocării, combinația dintre un hard disk de 1TB și un SSD de 256GB ar trebui să fie mai multe decât suficientă pentru orice teste. Apropo, suportă cele mai rapide memorii de laptop DDR4 la 2400MHz și are câteva porturi Thunderbolt 3 pentru nevoie tale de conectivitate rapidă. eMAG ți-l oferă de Black Friday cu o reducere substanțială.